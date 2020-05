Ailenizle İzleyebileceğiniz 20 Sürükleyici Film

Her aile bireyini ekrana kilitleyecek birbirinden sürükleyici filmleri tek tek seçtik. Listemizdeki filmler hem farklı türlerde hem de her yaştan izleyiciye hitap ediyor.

Sinema dünyasında izlenecek sonsuz gibi görünen sayıda film var. Bunlar arasından hep birlikte keyifle izleyebileceğiniz bir aile filmleri listesi hazırladık. Listemizde her yaştan izleyiciye hitap eden türden filmler bulacaksınız. Çaylar, patlamış mısırlar hazırsa ailece izleyebileceğiniz 20 sürükleyici film listemize başlayalım.

Ailenizle izleyebileceğiniz 20 sürükleyici film:

Hacivat ve Karagöz

Her Şey Çok Güzel Olacak

Ölümlü Dünya

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Taare Zameen Par

Dangal

Mr. Popper's Penguins

Le Petit Prince

Coco

Hugo

Space Jam

Back to the Future

E.T. the Extra-Terrestrial

Charlie and the Chocolate Factory

Isle of Dogs

The Lego Movie

Moana

The Call of the Wild

Wonder

Dolittle

Dolittle

Yıl: 2020

Tür: Macera, Komedi, Aile

Oyuncular: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen

Eddie Murphy’nin oynadığı versiyonları ile yakından tanıdığımız Dr. Dolittle filminin yeniden çekimi olan bu filmde, Dolittle karakterini usta oyuncu Robert Downey Jr. canlandırıyor. Hayvanlarla konuşma yeteneğine sahip ana karakterimiz Dr. Dolittle, bu filmde esrarengiz bir adayı bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuktaki en yakın arkadaşları ise elbette hayvanlar.

Wonder (Mucize)

Yıl: 2017

Tür: Dram, Aile

Oyuncular: Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela Vidovic

August Pullman isimli bir çocuğun gerçek yaşam hikayesini konu alan bu filmin uyarlandığı roman, aynı zamanda New York Times çok satanlar listesinde de yer buldu. Filmde, diğerlerinden farklı bir yüze sahip olan Pullman’ın ilham verici hikayesi ve dünya ile tanışması anlatılıyor.

The Call of the Wild

Yıl: 2020

Tür: Macera, Dram, Aile

Oyuncular: Harrison Ford, Omar Sy, Cara Gee

Jack London’ın 1903 tarihli, Vahşetin Çağrısı isimli kült romanından uyarlanan bu film Alaska’nın zorlu doğa şartlarında geçiyor. Kaliforniya’daki rahat yaşantısından koparılan bir köpek, Alaska’ya bir kızak köpeği olması için getiriliyor. Burada hem vahşi doğayla mücadele edecek hem de dostluğun ne demek olduğunu bir kez daha anlayacaktır.

Moana

Yıl: 2016

Tür: Macera, Animasyon, Komedi

Oyuncular: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House

Polinezya Adaları’nda geçen eğlenceli bir animasyon filmi. Adada yaşayan kabile şefinin kızı olan Moana Waialiki, balıkçıların çıktıkları her seferden eli boş dönmeleri ve adadaki mahsullerin bereketinin azalması sonucu halkını bu zor durumdan kurtarmak için heyecan dolu bir maceraya atılır.

The Lego Movie (Lego Filmi)

Yıl: 2014

Tür: Macera, Animasyon, Aksiyon

Oyuncular: Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks

İlk filmi 2014 yılında yapılan The Lego Movie, pek çok filmden oluşan keyifli bir animasyon serisi. Lego dünyasında geçen pek çok eğlenceli macerayı izleyeceğiniz bu seride karşınıza ninjalar, Batman, Joker ve daha birçok sevilen karakter çıkacak. Usta oyunculardan oluşan seslendirme kadrosu ise bu maceraları çok daha keyifli bir hale getiriyor.

Isle of Dogs (Köpek Adası)

Yıl: 2018

Tür: Macera, Animasyon, Komedi

Oyuncular: Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward Norton

Wes Anderson’ın yönettiği animasyon filmin yazar kadrosunda Roman Coppola gibi usta isimler bulunuyor. Japonya’da, sahipsiz köpeklerin toplandığı bir adada geçiyor filmin hikayesi. Bir gün köpeği kaybolan bir çocuk bu adaya gidiyor ve diğer köpeklerin de yardımıyla sadık dostunu aramaya başlıyor.

Charlie and the Chocolate Factory (Charlie'nin Çikolata Fabrikası)

Yıl: 2005

Tür: Macera, Aile, Komedi

Oyuncular: Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly

Sıra dışı filmlerin yönetmeni Tim Burton’dan izleyiciyi bambaşka dünyalara götüren bir film. Johnny Depp’in başarılı performansıyla öne çıkan film, ülkenin en büyük çikolata üreticisi olan Willy Wonka’nın düzenlediği fabrikasına gezi ödüllü piyango ile başlıyor. Charlie isimli oldukça fakir bir gencin piyangoyu kazananlardan biri olmasıyla beraber hikayede büyülü bir dünyanın kapıları aralanıyor.

E.T. the Extra-Terrestrial

Yıl: 1982

Tür: Aile, Bilim Kurgu

Oyuncular: Henry Thomas, Drew Barrymore, Peter Coyote

Usta yönetmen Steven Spielberg’ün imzasını taşıyan E.T. bilim kurgu dünyasının kült filmlerinden bir tanesi olmasının yanı sıra keyifli bir dostluk hikayesine de sahip. Filmde, kendini bir anda Dünyamızda bulan bir uzaylının eve dönüş macerasında ona yardım eden küçük bir çocuğun dostluğuna tanık olacaksınız.

Back to the Future (Geleceğe Dönüş)

Yıl: 1985

Tür: Macera, Komedi, Bilim Kurgu

Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

İlk filmi 1985 yılında çekilen Back to the Future, üç filmden oluşan bir bilim kurgu serisi. Bugün bile zaman yolculuğu konusunda yapılmış en başarılı filmlerden biri olarak kabul ediliyor. Film, 17 yaşındaki lise öğrencisi Marty McFly ve çılgın bilim insanı Emmett Brown’un geçmiş, gelecek ve bugün arasında yaptıkları zaman yolculuğunu konu alıyor.

Space Jam

Yıl: 1996

Tür: Macera, Komedi, Animasyon

Oyuncular: Michael Jordan, Wayne Knight, Theresa Randle

Basketbol dünyasının efsane ismi Michael Jordan ve çizgi film dünyasının hayal kahramanlarını bir araya getiren aksiyon dolu bir aile filmi. Hem gerçek dünyayı hem de çizgi film dünyasını ele geçirmeye çalışan kötü karakterleri engellemenin tek yolu, onlarla bir basketbol maçı yapmak ve bu maçı kazanmaktır.

Hugo

Yıl: 2011

Tür: Dram, Aile, Fantastik

Oyuncular: Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Christopher Lee

Usta yönetmen Martin Scorsese imzalı film, izleyicileri 1931 yılının Paris’ine götürüyor. Tren istasyonunun duvarları arasında yaşayan Hugo Cabret isimli kimsesiz bir çocuk, istasyondaki saatlerin doğru çalışmasından sorumludur. Babasından ona yadigar kalan mekanik bir aleti tamir etmeye karar verdiğinde ise bu karar onu beklenmedik maceraların içine sürükleyecektir.

Coco

Yıl: 2017

Tür: Animasyon, Aile, Macera

Oyuncular: Anthony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt

Müzik yeteneklerini tüm dünyaya ispatlamak için olağanüstü bir yolculuğa çıkan Miguel isimli küçük bir çocuğun eğlenceli hikayesini anlatan bir animasyon film. Ailesinde nesiller boyu müzik yapmanın yasak olduğu Miguel, bir gün büyükbabasının aslında bir müzisyen olduğunu öğrenir. Hem onunla tanışmak hem de ailesindeki bu yasağın nedenini anlamak için Ölüler Diyarı’na doğru yola çıkar.

Le Petit Prince (Küçük Prens)

Yıl: 2015

Tür: Animasyon, Dram, Macera

Oyuncular: Jeff Bridges, Mackenzie Foy, Rachel McAdams

Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry tarafından kaleme alınan, dünyada en çok okuyucuya ulaşmış eserlerden biri olan Küçük Prens hikayesinden esinlenilmiş bir animasyon film. Yetişkinlerin karmaşık dünyasına alışmaya çalışan küçük bir kızın komşusu, onu bir gün Küçük Prens ile tanıştırır ve küçük kız hayata artık başka bir gözle bakmaya başlar.

Mr. Popper's Penguins (Babamın Penguenleri)

Yıl: 2011

Tür: Komedi, Aile, Fantastik

Oyuncular: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury

Karısı ve çocuklarıyla bazı sorunlar yaşayan başarılı bir iş insanı, bir gün yanlış bir sipariş verir. Siparişinin sonucunda evine tam altı tane penguen gelir. Önce son derece rahatsız olduğu bu durumdan kurtulmaya çalışsa da, daha sonra evini küçük bir kutup dairesine çevirecek hatta bu sayede karısı ve çocuklarıyla da arasını düzeltme fırsatı yakalayacaktır.

Dangal

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Biyografi, Dram

Oyuncular: Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh

Gerçekten isterseniz her şeyi başarabileceğinizi anlatan, ilham verici bir hikaye. Eski bir güreşçi olan Hintli Mahavir Singh Phogat’ın iki küçük kızı da güreşçi olmak isterler. Fakat toplumsal baskılar nedeniyle anneleri bile bu isteğe karşı çıkmaktadır. Her şeye rağmen kızlarına güvenen Phogat, onları iyi bir güreşçi olarak yetiştirmekte kararlıdır.

Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir)

Yıl: 2007

Tür: Aile, Dram

Oyuncular: Darsheel Safary, Aamir Khan, Tisca Chopra

Harfleri ve rakamları algılama konusunda diğerlerinden daha farklı olan 8 yaşında bir çocuk, hayatı boyunca ailesi ve çevresi tarafından tembellikle suçlanmıştır. Daha disiplinli bir eğitim alması için yatılı okula gönderilen bu çocuğun hayatı, yeni resim öğretmeniyle tanıştığı zaman değişecektir. Seyirciye her çocuğun özel olduğunu yeniden hatırlatan keyifli bir film.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Örümcek Adam: Örümcek Evreninde)

Yıl: 2018

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Oyuncular: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld

En başarılı Spider-Man filmlerinden biri olarak kabul edilen, keyifli bir animasyon filmi. Spider-Man’in hikayesini herkes biliyor, peki ya diğer gerçekliklerdeki versiyonları? Into the Spider-Verse filminde beş farklı boyuttaki Spider-Man aynı dünyada bir araya geliyorlar ve her zaman olduğu gibi gerçek kötülükle mücadeleye başlıyorlar.

Ölümlü Dünya

Yıl: 2018

Tür: Aksiyon, Komedi

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak

Ali Atay’ın ikinci kez yönetmen koltuğunda olduğu sıra dışı bir aksiyon filmi. Kendi halinde bir restoran işletmecisi gibi görünen Mermer Ailesi, aslında ikili bir hayat sürmektedir. Profesyonel kiralık katiller olan bu ailenin arası çalıştıkları kuruluşla bozulunca, hayatta kalmak için kaçmaktan başka çareleri kalmaz.

Hacivat Karagöz:

Yıl: 2006

Tür: Dram, Komedi, Tarih

Oyuncular: Haluk Bilginer, Beyazıt Öztürk, Şebnem Dönmez,

Türk kültürünün efsane karakterlerinden olan Hacivat ve Karagöz yıllar önce beyazperdede hayat buldu. Ezel Akay’ın yönettiği filmde birbirinden usta isimler rol alıyor. Filmde, Hacivat ve Karagöz efsanesinin nasıl başladığını, bugüne kadar süren bir efsaneye nasıl dönüştüklerini izleyeceksiniz. Masal tadında, keyifli bir film.

Her Şey Çok Güzel Olacak

Yıl: 1998

Tür: Dram, Komedi

Oyuncular: Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Ceyda Düvenci

Birbiriyle zıt karakterler olan ve uzun süredir görüşmeyen Altan ve Nuri kardeşler şans eseri bir araya gelirler. Altan bir türlü dikiş tutturamayan bir serseri, abisi Nuri ise işinde gücünde bir adamdır. Abisinin çalıştığı eczaneden reçeteli ilaçlar çalan Altan, abisi ile bir yolculuğa çıkar. Fakat bu yolculuk hiçte onların düşündüğü gibi olmayacaktır.

Sizin için tatilde ailenizle izleyebileceğiniz en iyi 20 film listesi hazırladık. Listemizdeki filmleri ailenizle beraber keyifle izleyebilir ve hem bayramın hem de tatilin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Liste dışında önereceğiniz filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.