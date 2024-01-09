7 Temmuz 2017 tarihinde yaşanan Air Canada Flight 759 isimli Airbus A320 tipi uçağın iniş sırasında akıl almaz bir felaketten dönülmüştü!

O gece, yıldızlar gökyüzünde parıldarken hava sakin ve açıktı. Ancak Air Canada Flight 759'ın yolcuları, uçağın inişine hazırlanırken yaklaşmakta olan tehlikenin farkında değildi. 5 uçağın birbirine geçip dünyanın en büyük havacılık felaketini yaşama ihtimali yalnızca fantastik bir film sahnesi gibi canlanıyor değil mi? Ancak bu felaketten 2017'de kıl payı dönüldü.

Tam bir felaketi yaşatacak olan bu olayda kritik bir hata sonucu yan pisti hedef alan kaptanın manevrası, büyük bir trajedinin önüne geçmiş oldu. Peki bu hata önlenemeseydi neler olurdu?

7 Temmuz 2017'de Toronto'dan San Francisco'ya gitmek üzere havalanan Air Canada'nın AC759 sefer sayılı uçağı, bir faciadan son anda kurtuldu.

Uçak, başarılı bir iniş gerçekleştirmek için piste doğru yanaşırken yanlış bir hamle sonucunda taksi yolu için sıraya girdi. Bu esnada kalkış için sırada olan 4 uçağın da varlığını atlamamamız gerekiyor. Hava Trafik Kontrol'den iniş izni alan uçak, yavaş yavaş alçalmaya başlamıştı. Bu durumu da Sidney'e giden uçaktaki bir pilot fark etti ve kaptan pilot James Kisses'in taksi yoluna iniş yaptığını anons etti.

759 sefer sayılı uçak, felakete adım adım yaklaşırken aynı zamanda kalkış için hazırlanan bir uçağa çok yaklaştığı tespit edildi. 759'un tekerleri, diğer uçağın kuyruğunun 4,3 metre kadar yaklaştığı bir yakınlıktan bahsediyoruz. Neyse ki uçağın pilotu, yaptığı hatanın farkına vararak bir manevra gerçekleştirdi. Eğer bu manevrayı yapmasaydı bahsi geçen uçağa çarparak kendi gövdesini okyanusa kadar sürükleyecekti. İçindeki yolcuların can tehlikesinden söz etmiyoruz bile!

"Go-around" manevrasını başarıyla gerçekleştiren pilot, United 1 uçağını teğet geçerek kalkışa geçti ve büyük bir felaketten kıl payı kurtuldu. Tehlike o kadar yakındı ki 759 uçağı ile uçuşa hazırlanan United 1 uçağının arasında yalnızca 4,5 metre mesafe kalmıştı. Eğer iki uçak birbirine girmiş olsaydı yaşanan can kaybı 1000'i bulacak ve havacılık tarihine büyük bir felaket olarak adını kazıyacaktı. Neyse ki uçakta bulunan yolcular ve mürettebat, olay sırasında ciddi bir yaralanma yaşamadı.

Yaşanan bu olayın ardından hava trafik kontrol sistemleri ve pilot eğitimleri bir kez daha gözden geçirildi.

Amerikan Federal Havacılık Dairesi, yaşanan olayı "son derece nadir" olarak değerlendirdi. Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu, kazanın potansiyel nedenlerini analiz eden bir rapor yayımladı. Rapora bakıldığında böyle bir kazanın neden yaşandığı da biraz aydınlığa kavuşturulmak istenmiştir. İnşaat çalışmaları sebebiyle uçağın iniş yapacağı pist kapatıldığı için pist ışıkları da yanmıyordu.

Uçak inişe yaklaştığında ise sadece taksi yolunun ve kalkış pistinin aydınlatıldığı görüldü. Dolayısıyla mürettebat, taksi yolunun doğru pist olduğu yanılgısına kapıldı. Bir başka sebep ise pilot yorgunluğu olarak gösteriliyor. Air Canada 759 sefer sayılı uçuşun inişe geldiği yerel saat öğlen 12'ydi. Bu ise Toronto saatiyle gece 3 anlamına geliyor.

ABD pilot yorgunluk düzenlemelerine göre bu kaptanın 19 saat dinlenemediği ve bu şartlarda hâlâ uçuşa izin verildiği görülüyor. Transport Canada önlenen bu felaketin ardından pilot yorgunluk düzenlemelerini değiştirdi. Uçakta bulunan 135 yolcu ve 5 mürettebatın da iyi olduğu raporlandı.

Bu olay, sivil havacılık tarihinde büyük bir facianın ucuz atlatıldığı anlardan biri olarak kaydedildi. Uçak kazalarının büyük bir kısmı iniş ya da kalkış aşamalarında meydana gelirken yaşanan bu olay, güvenlik önlemlerinin ve hava trafik kontrolünün kritik önemini bir kez daha vurguladı.

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