Çıkalı 4 Yıl Olmuş: AirPods 3 Hâlâ Alınır mı?

Apple'ın AirPods 3 modelini tanıtmasının üzerinden 4 yıl geçti. Peki bu kulaklıklar günümüzde alınır mı? Nasıl özellikleri var? Fiyatları ne kadar?

Apple’ın AirPods modelleri kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen kulaklıklar arasında yer alıyor. Birçok insan da bütçelerinin düşük olması nedeniyle daha eski AirPods’ları almayı düşünüyor. **AirPods 3 de **bunlardan biri. Bu içeriğimizde 3’üncü nesil AirPods modelini inceleyeceğiz.

AirPods 3, çıkalı yıllar olsa da hâlâ bazı kullanıcılar tarafından tercih edilen bir model.** Peki AirPods 3 hâlâ alınır mı? Özellikleri neler? Güncel fiyatı ne kadar? AirPods 3 hakkında bilmeniz gereken her şey Webtekno’da.**

AirPods Pro 3 ne zaman çıktı?

Apple, AirPods 3 kulaklıklarını** Ekim 2021’de resmen piyasaya sürdü**. Yani cihaz çıkalı neredeyse 4 yıl civarı bir süre geçmiş durumda. Geçen yıl AirPods 4’ün gelişiyle artık şirket resmî olarak bu kulaklığı satmayı bıraktı.

AirPods 3 tasarımı

AirPods 3, ilk çıktığında giriş seviye AirPods modellerine âdeta çağ atlatmıştı. Apple, **standart kulaklığında da AirPods Pro’ya benzer daha kısa uçlara sahip ve daha şık görünen bir tasarım **tercih etmişti. Bu tasarım kullanıcılar tarafından büyük ilgi topladı. Cihaz, tıpkı diğer AirPods modelleri gibi yalnızca beyaz renkle geliyor. Ayrıca silikonsuz bir kulaklık olduğunu belirtelim.

AirPods 3 modeli sırasıyla uzunluk, genişlik ve derinlik olmak üzere 30,79 x 18,26 x 19,21 mm boyutlara sahip. 4,28 gram ağırlığıyla da kullanıcıyı hiç rahatsız etmeyen hafif bir tasarıma sahip. Cihazda IPX4 tere ve suya dayanıklılık da sunuluyor. Dokunmatik kontroller de mevcut. Bir kere basarak medyayı oynatma veya duraklatma, 2 kere basmayla şarkı geçme, tek dokunuşla arama yanıtlama, çift dokunuşla aramayı kapatma gibi birçok farklı işlev var.

AirPods 3 kutusu

AirPods 3 modelleriyle birlikte Lightning bağlantı noktasına sahip bir şarj kutusu geliyor. Kutunun da görüntü açısında biraz daha Pro model kutulara benzediğini ve geniş olduğunu söyleyebiliriz. 46,40 x 54,40 x 21,38 mm boyutları var. Ağırlığı ise 37,91 gram. Kutu, MagSafe kablosuz şarj özelliğiyle de geliyor.

AirPods 3 performansı ve dikkat çeken özellikleri

AirPods 3 modeli, Apple’ın ilk olarak 2019 yılında tanıttığı H1 silikon çipinden güç alıyor. Bu çip, cihazın üst seviye ses kalitesini kullanıcılara sunmasını sağlıyor. Bluetooth 5.0, kafa izleme gibi özellikler de mevcut. Kafa izleme özelliği cihazın kafa hareketinize göre sesi ayarlamasını sağlayarak gelişmiş bir dinleme deneyimi yaşamanıza imkân tanıyor. Ancak cihazda aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. En büyük eksiği bu diyebiliriz.

AirPods 3 pil ömrü

AirPods 3 kulaklıklar, tek şarjla** 6 saate kadar dinleme** sunabiliyor. Eğer uzamsal ses modunu açarsanız dinleme süresi 5 saate düşebilir. Ayrıca Apple’a göre konuşma süresi olarak 4 saatlik pil ömrü sunuyor. Kutuyla birlikte 30 saate kadar dinleme süresi ve 20 saate kadar konuşma süresi sunduğunu belirtelim. Ayrıca 5 dakika şarjla 1 saat dinleme süresi sunacak kadar pili doldurabiliyor.

AirPods 3 tüm özellikleri

30,79 x 18,26 x 19,21 mm boyutlar

4,28 gram ağırlık

Yüksek gezinimli özel Apple sürücüsü

Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatör

Dinamik kafa izleme özellikli Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses

Adaptif EQ

H1 çip

Dokunm kontrolleri

IPX4 tere ve suya dayanıklılık

Bluetooth 5.0

Tek şarjla 6 saate kadar dinleme

Kutuyla birlikte 30 saat pil ömrü

AirPods 3 fiyatı

AirPods 3 modeli Apple tarafından resmî olarak satılmasa da 3'üncü taraf satıcılarda bulunabiliyor. Cihaz 7-8 bin TL civarı arası fiyatlardan erişmek mümkün.

AirPods 3 alınır mı?

Bu soruya yanıtımız hayır. Şu anda AirPods 3 almanız hiç mantıklı değil. 7-8 bin TL para ödeyip bunu alacağınıza şirketin geçen yıl çıkardığı son nesil AirPods 4'ü satın alabilirsiniz. Hatta 1-2 bin TL daha eklerseniz aktif gürültü engelleme destekli versiyonu bile alabiliyorsunuz. Ya da bunlar yerine yine benzer fiyatlara diğer markalardan daha gelişmiş özelliklere sahip kulaklıklar tercih edilebilir. Bu yüzden günümüzde 4 yaşında, ANC olmayan AirPods 3'ü almak pek akıllıca değil.