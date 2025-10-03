AirPods 4 Neler Sunuyor? İşte Tüm Özellikleri ve Fiyatları

Apple'ın geçen sene tanıttığı AirPods 4 modelleri neler sunuyor? Satın almak mantıklı mı? ANC'li ve ANC'siz olmak üzere 2 versiyon olarak sunulan kulaklıkların tüm detaylarını inceliyoruz.

Apple’ın en çok öne çıkan modellerinden biri şüphesiz kablosuz kulaklıkları AirPods. Öyle ki AirPods, dünyada en çok satan kulaklıklar arasında en üst sıralarda yer alıyor. Şirketin geçen yıl piyasaya sürdüğü standart AirPods’un son nesli olan **AirPods 4 **de bunlardan biri. Peki AirPods 4 neler sunuyor?

AirPods 4 modeli ANC’li ve ANC’siz olmak üzere 2 versiyon olarak satışta. Peki AirPods 4’ün nasıl özellikleri var? Satın almak mantıklı mı? Gelin son nesil AirPods ile ilgili tüm bilmeniz gerekenlere bakalım.

AirPods 4 (ANC'siz model)

AirPods 4 (ANC’siz model) tasarımı

AirPods 4’ün ANC’siz versiyonunda şirketin son yıllarda AirPods Pro’lar ile birlikte benimsediği, daha kısa çubuklu tasarımı görüyoruz. Cihaz sadece beyaz renkle sunuluyor. Oldukça şık görünen ve Premium hissettiren bir kulaklık olduğunu söylememiz mümkün.

Silikonsuz sunulan AirPods 4’ün boyutları 30,2 x 18,3 x 18,1 mm. Ağırlığı ise 4,3 gram. USB-C bağlantı noktasına sahip ancak kablosuz şarj sunmayan şarj kutusu ise 46,2 mm, 50,1 mm ve 21,2 mm boyutlara ve 32,3 gram ağırlığa sahip.

AirPods 4 (ANC’siz model) performansı ve özellikleri

AirPods 4 modeli Apple’ın H2 silikon çipiyle geliyor. AirPods Pro 2’de de gördüğümüz bu çip, cihazın yüksek kalitede net bir şekilde ses sunmasına imkân tanıyor. Yüksek gezinimli Apple sürücüsü, yüksek dinamik aralıklı amplifikatör ve ses izolasyonu gibi özelliklere sahip.

Standart AirPods 4’te ANC yok. Yani aktif gürültü engelleme kullanamayacaksınız. Ancak müziğin kafa hareketlerine göre çalmasını sağlayan dinamik kafa izleme özellikli kişiselleştirilmiş uzamsal ses, adaptif EQ, basınç eşitleme için havalandırma sistemi, hüzmelemeli çift mikrofon, kuvvet sensörü gibi özellikleri var. Ayrıca şeffaf mod da standart AirPods 4’te bulunmuyor. Dokunmatik kontrolleri de eklemeden geçmeyelim.

AirPods 4 (ANC’siz model) pil ömrü

ANC’siz AirPods 4 modelinde tek şarjla 5 saate kadar dinleme süresi ve 4,5 saate kadar konuşma süresi sunuluyor. Kutuyla birlikte ise dinleme süresi 30 saate, konuşma süresi 20 saate çıkıyor. 5 dakika şarjla 1 saat dinleme sunulduğunu belirtelim. Dürüst olmak gerekirse son nesil bir kulaklıkta 5 saat dinleme süresi oldukça az diyebiliriz.

AirPods 4 (ANC’siz model) tüm özellikler

30,2 x 18,3 x 18,1 mm kulaklık boyutları

4,3 gram ağırlık

H2 çip

Yüksek gezinimli özel Apple sürücüsü

Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatör

Ses İzolasyonu

Dinamik kafa izleme özellikli kişiselleştirilmiş uzamsal ses

Adaptif EQ

Basınç eşitleme için havalandırma sistemi

Hüzmeleme özellikli çift mikrofon

Çift optik sensör

Hareketi algılayan ivmeölçer

Konuşmayı algılayan ivmeölçer

Kuvvet sensörü

Bluetooth 5.3

USB-C

IP54 dayanıklılık

Tek şarjla 5 saat dinleme, 4,5 saat konuşma

Kutuyla birlikte 30 saat dinleme 4,5 saat konuşma

AirPods 4 (ANC’siz model) fiyatı

Ürün Fiyatı AirPods 4 (ANC'siz) 7.999 TL

AirPods 4 (ANC'li model)

AirPods 4 (ANC'li model) tasarımı

ANC'li AirPods 4 modelinde de tıpkı kardeşi gibi aynı tasarım benimseniyor. Beyaz renk, Pro benzeri kısa çubuklar, premium hissiyatını dibine kadar yaşatan tasarım gibi detayları bu versiyonda da görüyoruz. Silikonsuz sunulduklarını belirtelim.

ANC'li AirPods 4 modelinde kulaklıklar aynı 30,2 x 18,3 x 18,1 mm boyutlara ve 4,3 gram ağırlığa sahip. Kutuda da 46,2 x 50,1 x 21,2 mm ile boyutlar diğer versiyonla aynı. Ancak buradaki tek fark kutunun ağırlığı. Öyle ki ANC'li versiyon** 34,7 gram ile diğerinden 2,4 gram daha ağır**. Yine USB-C bağlantısına sahip bu kutuda diğerinden farklı olarak kablosuz şarj desteği sunuluyor. Apple Watch şarj aygıtı ve Qi sertifikalı şarj aygıtlarıyla uyumlu.

AirPods 4 (ANC'li model) performansı ve özellikleri

ANC'li versiyonda da H2 silikon çipi görüyoruz. Bu çip sayesinde yüksek kalitede ses deneyimi kullanıcıya sunuluyor. ANC'siz versiyona kıyasla bu versiyonda çok daha fazla öne çıkan özellik var.Tabii ki bunlardan en çok öne çıkanı ANC (aktif gürültü engelleme). Cihaz, etrafınızdaki gürültüyü kesebiliyor ve sessiz bir deneyim yaşamanıza yardımcı oluyor. Özellikle seyahat, toplu taşıma gibi yerlerde ANC'nin iyi çalıştığını söyleyebiliriz.

Bunlar dışında cihazda k**afa izlemeli kişiselleştirilmiş uzamsal sesi **görüyoruz. Daha önce sadece Pro'larda gördüğümzü şeffaf mod bu versiyonda mevcut. Şeffaf mod, ANC açıkken bile gerekli sesleri duymanızı sağlıyor. Sohbet farkındalığı, ses izolasyonu, adaptif ses, adaptif EQ, basınç eşitleme için havalandırma sistemi gibi özellikler AirPods 4 ANC'de de var.

Dokunmatik özelliklerin her iki AirPods 4 modelinde de olduğunu belirtelim. Tek dokunmayla medya oynatma, tek dokunmayla arama yanıtlama, iki kere basarak aramayı sonlandırma, Siri için basılı tutma, şarkı değiştirmek için iki kere basma gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca sesinizi kullanarak da Siri'ye erişebiliyorsunuz.

AirPods 4 (ANC'li model) pili

ANC'li AirPods 4 kulaklıklarda ANC açıkken 4 saat dinleme süresi, kapalıyken de 5 saat dinleme süresi sunuluyor. Konuşma ise yine 4,5 saat. Cihaz, kutuyla birlikte ANC açıkken 20 saat, kapalıyken 30 saat dinleme sunabiliyor. 5 dakikalık şarj ile 1 saat dinleme bu versiyonda da var.

AirPods 4 (ANC'li model) tüm özellikleri

30,2 x 18,3 x 18,1 mm boyutlara

4,3 gram ağırlık

Kutuda kablosuz şarj desteği

H2 çip

Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

Yüksek gezinimli özel Apple sürücüsü

Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatör

Adaptif ses

Şeffaf mod

Sohbet farkındalığı

Ses izolasyonu

Dinamik kafa izleme özellikli kişiselleştirilmiş uzamsal ses

Adaptif EQ

Basınç eşitleme için havalandırma sistemi

Hüzmeleme özellikli çift mikrofon

Çift optik sensör

Hareketi algılayan ivmeölçer

Konuşmayı algılayan ivmeölçer

Kuvvet sensörü

Bluetooth 5.3

USB-C

IP54 dayanıklılık

ANC açıkken tek şarjla 4 saat, kapalıyken 5 saat dinleme, 4,5 saat konuşma

Kutuyla birlikte ANC açıkken 20 saat, kapalıyken 30 saat dinleme

AirPods 4 (ANC'li model) fiyatı