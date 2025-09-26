AirPods Pro 2 Hâlâ Alınır mı? Özellikleri, Fiyatı ve Bilmeniz Gereken Her Şey

2022 yılında piyasaya sürülen AirPods Pro 2 hâlâ alınır mı? Özellikleri neler? Güncel fiyatı ne kadar? AirPods Pro 2'yle ilgili tüm bilmeniz gerekenlere bakıyoruz.

Apple, iPhone’ların yanı sıra farklı ürünleriyle de dünyanın en önde gelen firmalarından biri. AirPods isimli kulaklıklar da şüphesiz bunlardan biri. Öyle ki ABD’li teknoloji devi, 2024’te kablosuz kulaklık satışlarında dünyada lider konumdaydı. 2025’te de yüksek satışlara devam ediyor. Biz de bu içeriğimizde en çok satan Apple kulaklıklarından olan AirPods Pro 2’yi inceleyeceğiz.

Yakın zamanda AirPods Pro 3’ün çıkmasıyla kullanıcılar AirPods Pro 2’nin alınıp alınmayacağını merak etmeye başladı. Biz de bu konuda size yardımcı olmaya geldik. **AirPods Pro 2 hâlâ alınır mı? Özellikleri neler? Güncel fiyatı ne kadar? **Gelin tüm detaylara bakalım.

AirPods Pro 2 ne zaman çıktı?

Apple, AirPods Pro 2 modelini 2022 yılının eylül ayında resmen piyasaya sürdü. Kulaklık, 3 yıl boyunca şirketin en üst düzey kulaklıklarından biri olarak satıştaydı. AirPods Pro 3’ün gelmesiyle şu anda biraz geride kalsa da hâlâ piyasadaki en iyi kulaklıklardan biri.

AirPods Pro 2 tasarımı

Apple’ın kulaklıklarında her zaman şık ve sade bir tasarım tercih ettiğini biliyoruz. Gereksiz detaylardan kaçınan, beyaz renkli tasarım bunda da mevcut. AirPods Pro 2, kulak içi türünde bir kulaklık ve silikonla kullanılıyor. Satın aldığında her kulak boyutuna uygun silikonlar da kullanıcılara sunuluyor.

30,9 mm yükseklik, 21,8 mm genişlik, 24,0 mm derinlik boyutlarına sahip. Ağırlığı ise 5,3 gram. Böylece kulağınızda herhangi bir rahatsızlık vermeden kolayca kullanılabiliyor. Ayrıca hem kutuda hem de kulaklıklarda IPX4 tere ve suya dayanıklılık sunuluyor.

AirPods Pro performansı ve öne çıkan özellikleri

AirPods Pro 2 modelinde Apple’ın 2022’de çıkardığı H2 isimli silikon çipleri var. H2 çip, kulaklığın ses kalitesinden daha da geliştirilmiş aktif gürültü engellemeye kadar birçok özellik konusunda öne çıkmasını sağlıyor. Böylece kullanıcı, en iyi kablosuz kulaklık deneyimlerinden birini yaşayabiliyor. AirPods Pro 2’nin son yılların en iyi ses kalitesi sunan kablosuz kulaklıklarından biri olarak nitelendirildiğini belirtelim. Ayrıca Bluetooth 5.3 desteğinin de sunulması sağlanıyor.

Öne çıkan özellikler

Aktif gürültü engelleme

Adaptif şeffaf mod

Basınç eşitleme için havalandırma sistemi

Kişiselleştirilmiş uzamsal ses

Dokunmatik kontrol

Aktif gürültü engelleme (ANC) desteği ve şeffaf mod

AirPods Pro 2, çıktığı zamanlarda ANC konusunda en öne çıkan kulaklıklardan biriydi. Cihaz, kolayca çevre seslerini ve arka plan gürültüsünü engelleyebiliyor. Öyle ki H2 çipi sayesinde önceki nesilden 2 kat daha iyi bir gürültü engelleme cihazda sunuluyor. Günlük kullanımda çok yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Adaptif şeffaf mod ise AirPods Pro 2’nin en iyi özelliklerinden biri. ANC açıkken tüm seslerin gitmesi yerine kulaklık, dışarıdan gelen gerekli sesleri duymanızı sağlıyor. Örneğin biri konuşursa onun sesi öne çıkarılırken diğer sesler engellenmeye devam ediyor. Aynı şekilde sizin konuşmanızı da algılayarak ses durumunu ona göre ayarlayabiliyor.

Kişiselleştirilmiş uzamsal ses

Kişiselleştirilmiş uzamsal ses, kullanıcıların müzik dinlerken müziği gerçekten hissetmesini sağlayan bir mod diyebiliriz. Bu modda, sesleri kafanızın içindeymiş gibi duyabiliyorsunuz, sinema benzeri bir ortam oluşuyor. Ayrıca kafanızı hareket ettiğiniz yöne göre sesin geldiği yönü değiştirebiliyor.

AirPods Pro 2 pil ömrü

AirPods Pro 2 kulaklıklar, tek şarjla** 6 saate kadar dinleme süresini** kullanıcılara vadediyor. Ancak uzamsal ses ve kafa izleme özellikleri açıkken bu süre 5,5 saate düşüyor. Konuşma süresi ise tek şarjla 4,5 saat.

AirPods Pro 2, kutusuyla birlikte ise 30 saate kadar dinleme süresi ve 24 saate kadar konuşma süresi vadediyor. Kutuda 5 dakika şarjla 1 saat dinleme ve 1 saat konuşma süresi elde edebiliyorsunuz.

AirPods Pro 2 şarj kutusu

AirPods Pro 2’yle birlikte MagSafe kablosuz şarj desteğine sahip bir şarj kutusu geliyor. 45,2 mm, 60,6 mm, 21,7 mm boyutlara sahip bu kutunun ağırlığı ise 50,8 gram. Beyaz renkle sunulan kutu, Type-C desteğine sahip. Ayrıca yerleşik hoparlörleri sayesinde kaybolduğunda ses çıkararark onu bulmanızı sağlıyor.

AirPods Pro 2 tüm özellikler

• 30,9 x 21,8 x 24,0 mm boyutlar • 5,3 gramağırlık • Aktif Gürültü Engelleme (ANC) • Adaptif Şeffaf Mod • Uzamsal ses • H2 çip • MagSafe şarj kutusu • Tek şarjla 6 saat dinleme • Kutuyla birlikte 30 saat pil ömrü • Bluetooth 5.3 • USB-C • IPX4 tere ve suya dayanıklıklık

AirPods Pro 2 fiyatı

Apple, AirPods Pro 3’ün piyasaya sürülmesinin ardından AirPods Pro 2’nin resmî satışını durdurdu. Ancak hâlâ üçüncü taraf satıcılardan kulaklığı bulmanız mümkün. Cihazın bu satıcılarda 11-12 bin TL arasında bir fiyatı var.

AirPods Pro 2 hâlâ alınır mı?

Cevabımız evet. 2022 yılında piyasaya sürülmesine rağmen gelişmiş ANC, üstün ses kalitesi, şeffaf mod, yeterli pil ömrü gibi özellikleri sayesinde hâlâ AirPods Pro 2’nin alınabileceğini düşünüyoruz. AirPods Pro 3’ün öyle çok büyük yenilikler sunmadığını düşünürsek daha uygun fiyata 2’inci nesli almak hâlâ mantıklı gözüküyor.