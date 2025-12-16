Google artık kişisel bilgilerinizin dark web'e düşüp düşmediğini göstermeyecek

Google, kişisel bilgilerin dark web’de yer alıp almadığını gösteren Dark Web Raporu aracını kapatıyor. Özellik 2026 başında tamamen devre dışı kalacak.

Google, kullanıcıların e-posta, telefon ve kişisel bilgilerinin dark web’de sızıp sızmadığını kontrol eden Dark Web Raporu özelliğini kapatma kararı aldı. Servis ilk olarak Google One abonelerine sunulmuş, ardından herkese açılmıştı.

Şirkete göre bu araç, kullanıcıyı bilgilendirse de gerçek anlamda çözüm sunmakta yetersiz kaldı. Bu nedenle Google, odağını parola yöneticisi, iki adımlı doğrulama ve güvenlik denetimi gibi daha doğrudan koruma sağlayan sistemlere kaydırıyor.

Dark Web Raporu 15 Ocak 2026’da yeni taramaları durduracak, Şubat 2026’da ise toplanan tüm veriler silinecek.