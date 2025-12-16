Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Google artık kişisel bilgilerinizin dark web'e düşüp düşmediğini göstermeyecek

Google, kişisel bilgilerin dark web’de yer alıp almadığını gösteren Dark Web Raporu aracını kapatıyor. Özellik 2026 başında tamamen devre dışı kalacak.

Google artık kişisel bilgilerinizin dark web'e düşüp düşmediğini göstermeyecek
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, kullanıcıların e-posta, telefon ve kişisel bilgilerinin dark web’de sızıp sızmadığını kontrol eden Dark Web Raporu özelliğini kapatma kararı aldı. Servis ilk olarak Google One abonelerine sunulmuş, ardından herkese açılmıştı.

Şirkete göre bu araç, kullanıcıyı bilgilendirse de gerçek anlamda çözüm sunmakta yetersiz kaldı. Bu nedenle Google, odağını parola yöneticisi, iki adımlı doğrulama ve güvenlik denetimi gibi daha doğrudan koruma sağlayan sistemlere kaydırıyor.

Dark Web Raporu 15 Ocak 2026’da yeni taramaları durduracak, Şubat 2026’da ise toplanan tüm veriler silinecek.

Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Apple, iOS 26.2'yi Yayımladı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Apple, iOS 26.2'yi Yayımladı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Çıktığında Gişede Batan Ancak Zamanla Kült Olmayı Başaran Filmler

Çıktığında Gişede Batan Ancak Zamanla Kült Olmayı Başaran Filmler

Sohbet Botu Devri Bitti, "Ajan" Devri Başladı: İşte 2025'te ChatGPT'ye Gelen Yeni Özellikler!

Sohbet Botu Devri Bitti, "Ajan" Devri Başladı: İşte 2025'te ChatGPT'ye Gelen Yeni Özellikler!

Aşırı Uygun Fiyata 200 MP Kamera Sunan Redmi Note 14 Pro 5G Alınır mı? İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Aşırı Uygun Fiyata 200 MP Kamera Sunan Redmi Note 14 Pro 5G Alınır mı? İşte Fiyatı ve Özellikleri!

2025'in En Güvenilir Sıfır Otomobil Markaları Belli Oldu!

2025'in En Güvenilir Sıfır Otomobil Markaları Belli Oldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim