Akaryakıtta ÖTV Artışı: Benzin, Motorin ve LPG Zamlandı

Akaryakıtlarda 17 Mayıs'ta biten tavan fiyat uygulamasının bitmesi üzerine akaryakıt fiyatlarına tekrardan zam geldi. Benzinde 55 kuruş, motorinde 67 kuruş, LPG'de ise 35 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıtlardan alınan ÖTV oranları yeniden düzenlendi. Resmî gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre zamlar 20 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) hazırladığı rapora göre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde benzine 55 kuruş, motorine 67 kuruş ve LPG’ye 35 kuruş zam yapıldı.

Hangi yakıttan ne kadar ÖTV alınıyor?

Yapılan düzenlemeye göre:

95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi oranı 1 lira 33 kuruş

98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 1 lira 58 kuruş

Motorinin litresi üzerinden alınacak ÖTV 1 lira 29 kuruş

LPG'ninki ise 81 kuruş olarak açıklandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kısa bir süre önce dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyatların üzerindeki algısını önlemek amacıyla tavan fiyat uygulaması başlatmıştı ancak bu uygulama 17 Mayıs tarihinde sona ermişti. Bu süreçte devletin her litre benzinden 1 lira 66 kuruş her litre motorinden ise 1 lira 33 kuruş vergi alacağı oluşmuştu. Bu sebeple düzenleme sona erdiğinde ÖTV’de tekrar artış yaşandı ve bu artış pompa fiyatlarına yansıdı. Bu ÖTV zammının enflasyona katkısının ise 0,3 puan olacağı söylendi.