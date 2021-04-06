Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil iletişim hizmetlerinde uygulanan azami ücret tarifesinde yeni bir zam yaptı. Bu zamla birlikte son bir yıldaki artış oranı %17,4; son 3 aydaki artış oranıysa %11,47’ye yükseldi.

Her geçen gün yeni bir zam haberi gelmeye devam ederken son haber Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) aldık. BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararıyla mobil şebekelerde hizmet ücretleri artırıldı. Yeni zamla birlikte yurt içi aramalarda azami ücret 73,78 kuruştan 80,64 kuruşa (%9,29) yükseltildi.

Mobil şebekelerde yapılan bu artış, bu yıl yapılan ikinci artış oldu. Daha önce 31 Ocak 2021 tarihinde alınan kararla yurt içi aramalarda azami ücret 72,34 kuruştan 73,78 kuruşa (%8,90) çıkartılmıştı. Yani yalnızca son 3 ay içinde arama ücretlerinde %11,47’lik bir artış yapıldı. Mobil hizmetlere yapılan artışla birlikte tüm hizmetlerin azami tarifeleri aşağıdaki şekilde oldu:

Zamlı ücretler:

Yurt içi arama ücreti: 80,64 Kr / dakika

80,64 Kr / dakika Yurt dışına arama ücreti: 8,02 TL / dakika

8,02 TL / dakika İsim/unvan değişikliği: 10,44 TL / işlem

10,44 TL / işlem Hat devir ücreti: 15,28 TL /işlem

15,28 TL /işlem Numara değişikliği: 34,85 TL / işlem

34,85 TL / işlem SIM kart değişikliği (Kayıp, çalıntı, kullanıcı hatası nedeniyle değişim): 34,85 TL / işlem

34,85 TL / işlem Açma kapama ücreti: 35,55 TL / işlem

35,55 TL / işlem Yurt içi kısa mesaj servisi: 57,96 Kr / mesaj

57,96 Kr / mesaj Yurt dışı kısa mesaj servisi: 1,42 TL / mesaj

1,42 TL / mesaj Posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti: 106,34 Kr / sayfa

106,34 Kr / sayfa Bilinmeyen numaralar servis ücreti: 2,72 TL / dakika

Ülkemizde hizmet veren en büyük üç operatör olan Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone, alınan kararlarla birlikte son bir yıl içinde tarifelere %17,4 oranında zam yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu, son bir yılda TÜFE’deki artışın %16,2 olduğunu açıklamıştı. Mobil haberleşme hizmetlerindeki ücretler, böylelikle son bir yıldaki TÜFE artışını geçmiş oldu.

Yukarıda gördüğümüz tabloda yer alan fiyatlar içinde %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %10 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) de dahil durumda. Tarife, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla uygulanmaya başladı. Yukarıda gördüğümüz tablo, Ocak 2021 ve bundan tam bir yıl önce, Nisan 2021’de sırasıyla aşağıdaki şekildeydi: