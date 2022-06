Her Zamdan Önce Benzin Alırsan Ne Kadar Kâr Edersin?

Hemen hemen 30 TL sırına dayanan akaryakıt fiyatları, artık iyiden iyiye kontrolden çıkmış durumda. Peki her zam haberinden sonra daha zam gelmeden akaryakıt alsaydınız ne kadar tasarruf edebilirdiniz? Mayıs 2022 verileri üzerinden hesapladık.

Son 1 yıl yakıt fiyatları açısından inanılmaz zorlu geçti. 1 yıl öncesinin mayıs ayında 7,80 TL'ye alınabilen benzin fiyatları güncel verilere göre 28,56 TL'ye ulaşmış durumda. Oluşan bu devasa fiyat farkı beraberinde tüm sektörlerde de zam gelmesine neden oluyor. Özellikle son aylarda adeta yakıt için çalışmaya başlamış durumdayız. Burada Türkiye'deki ekonominin yanında Rusya-Ukrayna savaşı gibi etkenler de yer alıyor.

Bu hayat pahalılığında insanlar, her kalemde tasarruf etmeye çalışıyorlar. Bu tasarruflardan biri de zam öncesi depo fullemek. Özellikle son 1 yılda artan zamlardan sonra oluşmaya başlayan bu eylemde insanlar zam haberini aldıklarında gece olmadan yakıt istasyonlarına doluşup arabalarının yakıtlarını dolduruyorlar. Böylelikle zam gelmeden önce, bir süre daha bir önceki "zamlı" fiyattan akaryakıt kullanmış oluyorlar. Peki bu sistem ne kadar mantıklı?

Bugün sizlere yeni zamlar gelmeden benzin alırsanız 1 ayda ne kadar kar elde edebileceğinizi açıklayacağım. Yakıt tüketimi, günlük kullanım ihtiyaçları gibi kalemleri ele alarak veriler üzerinden hikayeleştirdiğimiz bu içerikte her zaman; zamlardan hemen önce yakıt alınırsa ne kadar tasarruf edebileceğinin cevabını bulmaya çalışacağız.

Hep zamlardan önce yakıt alırsanız ne kadar tasarruf edersiniz?

Bu konu aslında biraz zor, ancak sizin için olabildiğince kolay bir şekilde sunmaya çalışalım. Şimdi arabası olan ve kendi halinde işe gidip gelen bir karakter yaratalım. Adı da Can olsun.

Hep bir önceki zamdan yakıt almaya çalışan adamın hikayesi

Artan benzin zamlarından daha az etkilenmenin yollarını arayan Can'ın aklına bir fikir gelir. Eğer her zam haberinden sonra, daha zam yapılmadan gidip arabanın yakıtını fullerse tasarruf edebilecektir. Mayıs ayını ise bunu yaparak geçirmek ister.

1 Mayıs'la birlikte arabasının 50 litrelik deposunu fuller. Can, arabasının yakıtını litresi 20,47 TL'den alır ve benzin istasyonuna 1023 TL öder. Haftanın 5 günü işe gidip gelen Can, ayrıca özel işlerini de halleder. Bunlara ek olarak her ay bir iki sefer uzun yol da yapan Can, her yeni zam haberi aldığında zam yapılmadan bir gün önce kuyruğa girerek arabasının yakıtını fulleyecektir. Bir süre fullediği depoyla arabayı kullandıktan sonra ilk zam haberi gelir.

11 Mayıs'ta yakıtın 21,27 TL olacağını öğrenen Can, hemen 10 Mayıs'ta iş çıkışı kuyruğa girerek arabasının yakıtını doldurur. Can, elini çabuk tuttuğu için benzinin litresini önceki fiyat olan 20,47 TL'den almıştır. Toplamda ise 843 TL ödemiştir.

Can, bu yakıtla biraz daha gezer. Cumartesi günü dışarı çıkıp arkadaşlarıyla eğlenir. Pazar günü ise biraz dinlenmek ister. Pazartesi günü işe gittiğinde ise bir zam haberi daha alır. Her ne kadar bu habere üzülse de yapacak bir şey yok der ve iş çıkışı litresi 21,27 TL'den 34,6 litre benzin alır. Önceki zammın ardından daha sadece 5 gün geçmiştir ve 735,90 TL'lik bir yakıt alışverişi daha yapmıştır.

Aldığı bu yakıtı da kısa bir süre kullanmasının ardından 19 Mayıs'ta; yani önceki zamdan sadece 2 gün sonra bir zam daha geleceğini öğrenir. Aslında arabasının yakıtı neredeyse tamamen doludur, ancak inat etmiştir ve zam gelmeden yeniden aracını fuller. Bu sefer, geçen sefer erken gittiği için bir nevi kurtulduğu zamlı fiyat olan 22,96 TL'den 11,70 litre yakıt alır. Bu yakıt için ise 268,63 TL öder. Üstelik bu sefer ki zam çok daha korkutucudur. Tam tamına 23,99 TL olan yakıt Can'ın iyice canını sıkmaya başlar.

Bu zamdan iki gün sonra bir haber daha gelir. Bu sefer benzine 1 TL kadar indirim geldiğini görür. Güzel bir haberdir bu, ancak Can'ın deposunda zaten yeterli benzin vardır. O sebeple kullanıp yeniden zam haberi geldiğinde yakıt almanın mantıklı olduğunu düşünür. Hemen hemen 1 hafta bu yakıtı kullanan Can, 27 Mayıs'ta sağlam bir zam geleceğini öğrenir. Zaten arabasında da yakıt kalmamıştır, bu sebeple hemen yakıt fiyatları artmadan soluğu benzin istasyonunda alır.

Litresi 22,97 TL'den tam 49 litre benzin alır. 1.125,5 TL tutan bu alımdan hemen 1 gün sonra bir zam haberi daha gelir. Her ne kadar sadece bir kez işe gidip gelmiş olsa da yeniden benzin istasyonunun yolunu tutar. Bu sefer litresi 24,42 TL'den 4,6 litre yakıt alır. 112 TL daha cebinden çıkmıştır. Deposundaki 50 litrelik yakıt, mayıs ayının geriye kalan günlerinde kendisine yeterli olur.

Bütün bir ayın verilerini tutan Can, yakıta ne kadar para verdiğini ve zam öncesi yakıt almak yerine deposu bittiğinde alsaydı ne kadar para vereceğini hesaplamak ister. Öncelikle yaptığı hesaplamalara göre mayıs ayında yakıta toplamda 4108 TL verdiğini hesaplayan Can, elinde 36 litre benzin kaldığını görür.

Can'ın bu işe çıkmasına sebep olan asıl olay ise zamlara dikkat etmeden yakıt alsa ne kadar zarar edeceğidir. Bunun hesabı için öncesinde her gün ne kadar yakıt harcadığını hesap eder. Buna göre 1 Mayıs'taki 1023 TL'lik yakıt dolumundan sonra 10 Mayıs'ta litresi 21,27 TL'den 44,8 litre yakıt alması gerekiyordu. Bu da 952,90 TL yapacaktı. Can'ın hesaplamalarına göre bu yakıt 19 Mayıs'ta bitecekti ve litresi 23,99 TL'den 46,3 litre daha yakıt almalıydı. Bunun da ücreti 1110,70 TL olacaktı.

Bir sonraki yakıt alımı ise 28 Mayıs'ta olmalıydı. Bu tarihte litre fiyatı 25,14 TL'den 48,3 litre yakıt alması gerekecekti. Bu da 1214,75 TL'lik bir fiyata denk geliyordu. Arabada 38 litre yakıt kalmışken Can'ın cebinden çıkan toplam para ise 4301 TL olacaktı.

Can, karşısına çıkan 193 TL'lik farka baktı tüm 1 ay boyunca beklediği onca zamanı düşündü. Ayrıca benzin istasyonunda beklerken arabayı her ne kadar kapatmış olsa da buradan da yaklaşık 2 litrelik yakıt kaybetmişti. Beklediği zamanlar da ciddi bir kayıptı. Bir daha zamlı fiyatlara bu kadar önem verir miydi? En mantıklısının bu ikisi arasında bir denge kurmak olduğunu düşündü. Bundan sonra gelen zamma ve arabasının deposundaki yakıt miktarına göre devam edecekti.

Mayıs 2022 verilerine göre hazırlandı.

Bu içeriğimizde kurduğumuz hayali karakterin karşısına çıkan tüm akaryakıt fiyatları, bir akaryakıt firmasının Mayıs 2022 için sunduğu verilere göre hazırlandı. Elbette şehir, ilçe, akaryakıt firması gibi etkenler bu fiyatlara etki edecektir, ancak sizlere bu oranın nasıl olduğunu göstermek istedik. Bunun dışında mayıs ayında gelen zamla haziran ayında gelecek zam da aynı olmayabilir. Bu sebeple fiyat farkında değişiklikler olabilir.

Peki sizler içeriğimizi nasıl buldunuz? Bu konuda düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.