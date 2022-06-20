Benzin ve Motorin Satış Miktarları Açıklandı - Mayıs 2022

Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Türkiye'de satılan motorin ve benzin miktarını açıkladı. Açıklanan veriler, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında çok ciddi artış göstermiş durumda. Peki nasıl oluyor da benzin ve motorin fiyatı 4 katına çıkarken satışlar da artabiliyor?

Petrol Sanayi Derneği (PETDER), ülkemizdeki akaryakıt satış miktarlarına ilişkin verilerini açıkladı. Açıklanan veriler benzin ve motorin satışlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre arttığını gözler önüne seriyor. Peki nasıl oluyor da akaryakıt fiyatları bu kadar yüksekken satışlar artıyor?

Açıklanan verilere göre Mayıs 2022'de 350 bin 578 metreküp benzin, 653 bin 76 metreküp motorin satışı gerçekleştirildi. Bu satış miktarı Mayıs 2021 ile kıyaslandığında, benzin satışlarının yüzde 57,87, motorin satışlarının ise yüzde 22,53 arttığı anlamına geliyor. Bununla birlikte, 269 bin 575 ton LPG satışı da yapılmış durumda. LPG'deki satış miktarı, Mayıs 2021'den yüzde 43,52 daha yüksek.

2022'nin tamamında da 2021'den fazla akaryakıt satıldı

2022'nin tamamını kapsayan veriler de paylaşan PETDER'e göre 2022 yılı ocak-mayıs döneminde 1 milyon 577 bin 66 metreküp benzin, 11 milyon 641 bin 341 metreküp de motorin satıldı. Bu rakamlar, 2021 yılı ocak-mayıs dönemi ile kıyaslandığında benzinde yüzde 37,31 artış, motorinde ise yüzde 6,74 artış anlamına geliyor. LPG satışları da yüzde 10,60 artışla 1 milyon 146 bin 313 ton olarak kaydedildi.

Mayıs 2021'de sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyordu

PETDER tarafından yapılan açıklamaları kafa karıştırıcı bulabilirsiniz. Çünkü baktığımızda benzin ve motorin fiyatlarının son 1 yılda 4 katına çıktığına şahitlik ediyoruz ve böyle bir ortamda akaryakıt satışlarının yüzde 50 gibi yüksek bir oranda artması pek de normal görünmüyor. Ancak burada gözden kaçan bir husus var. 2021 yılının tamamı COVID-19 salgını gölgesinde geçmişti. Bu bağlamda; hem hafta sonları hem de iş günlerinde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor, vatandaş mecbur kalmadıkça evinden çıkmıyordu. Özet; akaryakıt fiyatlarındaki bu artışın nedeni vatandaşın zamlardan etkilenmiyor olması değil, geçtiğimiz yılın aksine sokağa çıkıyor olması.