Akbank kullanıcıları, 15 Kasım sabah saatlerinden bu yana Akbank'ın mobil uygulamasına erişemiyor. Konu hakkında Akbank'tan açıklama geldi.

Geçtiğimiz yıl günlerce süren bir kesinti yaşayan Akbank, bugün yeniden teknik bir sorunla karşılaştı. Akbank müşterileri, bu sabah saatlerinde bankanın mobil uygulamasına giriş yapamamaya başladı.

Uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, “Bankayla iletişim kurulamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.” ve “Geçici süre işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.” Şeklinde hata mesajlarıyla karşılaşmaya başladı.

Akbank kullanıcılarının karşılaştığı hatalar:

Downdetector’da yapılan şikâyetler:

Akbank’tan açıklama geldi:

Merhaba, paylaşımınızda belirttiğiniz konu hakkında ilgili birimlerimiz çalışmakta olup, konunun en kısa sürede çözümlenmesi beklenmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.

Sorunun giderildiği açıklandı:

"Merhaba, paylaşımınızda belirttiğiniz sorun giderilmiştir, işleminizi tekrar denemenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz."