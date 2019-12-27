Akbank, Sıfır Faizle iPhone Kredisi Vermeye Başladı

Apple’ın fiyat politikaları yurt dışında radikal bir şekilde değişmese de mevcut ekonomik koşullar, Türkiye’de iPhone fiyatlarının her geçen gün artmasına neden oldu. Akbank ise müşterilerine 3.500 TL ve üzerinde değere sahip iPhone satın almaları için Troy ile faizsiz kredili satış için anlaşmaya vardı. Üstelik cihaz değişim kampanyasına da katılabiliyorsunuz.

Apple’ın ABD başta olmak üzere pek çok ülkede kullanıma açtığı Apple Card, henüz Türkiye’ye gelmedi, ancak sahip olduğu alışveriş avantajlarıyla ülkemizde de bekleniyor. Apple Card sahipleri, yeni bir iPhone ya da Apple ürünlerine faizsiz olarak taksitli şekilde sahip olabiliyorlar.

Türkiye’de 3.500 TL üzerindeki akıllı telefonlar en fazla 6 taksit ile satın alınabiliyor. GSM operatörlerinin cihaz kampanyalarında 6 taksit uygulaması ile fiyatlar abartılı şekilde katlanıyor, bankalardaki ihtiyaç kredilerinde ise ciddi faiz oranları ödeniyor. Akbank ise Troy ve Apple ile anlaşma sağlayarak soruna çözüm getirdi.

Faizsiz 6 taksit ile iPhone alma imkanı:

Apple’ın da dahil olduğu anlaşmaya eski iPhone’nunuzu getirerek de katılabilirsiniz. Apple’ın cihaz değişim kampanyası, Troy’un resmi internet mağazası (troyestore.com) Akbank aracılığıyla yapılacak faizsiz iPhone alışverişleri için de geçerli. Akbank müşterilerinin kredi haklarını kullanmak için şubelere gitmelerine gerek olmayacak.

Troy’un internet sitesine giden Akbank kullanıcıları, iPhone alışverişlerini gerçekleştirirken, faizsiz kredi imkanından Akbank Mobil uygulaması üzerinden işlem yapacaklar. İşlemler tamamlandıktan sonra müşteriler, eğer eski telefonlarını iade edeceklerse, en yakın Troy mağazasına giderek bırakabilecek ve yeni telefonu alabilecekler.

Akbank da ayrıca Axess kredi kartı sahiplerine, 5 bin TL üzerindeki Troy alışverişleri için 400 TL indirim uygulayacak. Troy’da şu anda 7.299 TL’ye satılan iPhone 11 64 GB, bu indirimle birlikte faizsiz 6 ay taksit ile 6.900 TL’ye alınabilecek.