Akbank, içerik üreticileri ve geliştiriciler için oluşturduğu Dijital İşler Hesabı hizmetini kullanıma sundu. İnternetten para kazanan herkesin kullanabildiği Dijital İşler Hesabı, kazanılan paranın vergi ödemesini de otomatik olarak yapıyor.

Türkiye’nin en büyük bankalarından Akbank, geliştiriciler ve sosyal medya fenomenleri için “Dijital İşler Hesabı” isimli yeni hizmetini duyurdu. Bu hizmet, sosyal medya veya internet üzerinden para kazanan herkesin işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bilindiği üzere bundan kısa bir süre önce internetten para kazananlar için özel vergi düzenlemesi getirildi. Ancak yıllık 880 bin liranın altında gelir için istisnalar uygulandı. Bu kapsama giren içerik üreticilerinin şirket kurmalarına gerek olmadı ancak kazancın belirli bir hesaptan yapılması gerekiyordu. İşte Akbank da bu işlemler için özel bir hesap türü oluşturdu.

İnternetten para kazanan herkes Dijital İşler Hesabı Açabiliyor

Akbank’ın Dijital İşler Hesabı hizmetinden faydalanmak isteyenlerin internet üzerinden para kazanması gerekiyor. Burada ne iş yapıldığının pek de bir önemi yok. Öyle ki fenomenler de uygulama geliştiriciler de kendilerine Akbank’tan Dijital İşler Hesabı açabilirler. Üstelik bu hesabı açanlar; havale, EFT, ortak ATM’lerden para çekme ve günlük para çekim limiti aşımları gibi durumlarda hiçbir işlem ücreti ödemeyecekler.

Akbank Dijital İşler Hesabı’nın bir avantajı daha var. Geliştirici ve içerik üreticilerin vergi yükümlülükleri, bu hesap sayesinde otomatik olarak ödeniyor. Bu sayede vergi ödemelerini takip etmeye veya vergi ödemesini yapmak için uğraşmaya gerek kalmıyor. İnternetten para kazanıp Akbank Dijital İşler Hesabı açmak isteyenlerin yapması gereken tek şeyse vergi dairesinden istisna belgesi almak.

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