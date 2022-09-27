Akciğer İltihabı Mikroskobik Robotlarla Tedavi Edildi!

Bilim insanları, farelerdeki akciğer iltihabını geliştirdikleri mikroskobik robotlarla tedavi etmeyi başardı. Ancak robotların insanlarda kullanımı için henüz zamana ve çalışmaya ihtiyaç var.

Teknoloji ve tıbbın birlikte gelişimi, bugüne kadar hayal edilemeyecek bazı tedavi yöntemlerini görmemizi sağladı. Öte yandan bilim dünyası, artık bedenimizin içinde, damarlarımızda ve daracık kanallarda hareket edebilecek, tıkanıklıkları açacak, ilaçları nokta atışı bırakacak ve mikro operasyonlar gerçekleştirebilecek robotlar geliştirmeye odaklandı.

Bu robotlardan birisi ise yakın zamanda bir ilke imza attı. Bilim insanları, alg hücrelerinden üretilen ve bir antibiyotük nanopartikül tabakasıyla kaplanan robotlar ile farelerin akciğerlerindeki iltihabı temizlemeyi başardı. Robotun gelecekte insanlarda da ölümcül bakteriyel enfeksiyonları temizlemesi hedefliyor.

Robotlar bunu nasıl başarıyor?

Yeşil: Alg, Kahverengi: Nanopartiküller

Kullanılan robot aslında tek bir robot değildi. Akciğer iltihabını gideren yapı, aslında vücuda enjeksiyon yoluyla sokulan ve birçok mikroskobik yüzücü robottan oluşan bir sürüydü. Sürüde bulunan her bir robot alg hücrelerinden üretiliyor, bu sayede akciğer yoluyla hareket edebiliyor.

Alg hücreleri üzerine konan nanopartiküller ise bir tür beyaz kan hücresi olan nötrofillerin zarlarıyla kaplanmış küçük polimer kürelerden oluşuyor. Bu zarlar, bakteriler ve vücudun kendi bağışıklık sistemi tarafından üretilen ‘inflamatuar molekülleri’ nötralize ediyor. Bu sayede hem nanopartiküller hem de algler, doğal yolla bozuluyor. Yani vücuda giren robot bir daha dışarı çıkmıyor, yine vücudunuz tarafından doğal olarak yok ediliyor.

Peki robotları kullanmak tam olarak ne kadar etkili?

Bilim insanları, robotlar sayesinde hasta için gereken tedaviyi mikroskobik boyutta tam adresinde gerçekleştirebiliyor. Üstelik yapılan bu testte robotlar yerine aşı yoluna gidilseydi, alglere yüklenen antibiyotik dozunun 3000 katı kadar daha fazlası gerekecekti. Dolayısıyla aradaki fark fazlasıyla devasa.

Bilim insanları, bir sonraki çalışmalarında mikrobotların bağışıklık sistemi ile nasıl etkileşime girdiğini inceleyecek. Sonrasında ise robotları daha büyük hayvanlarda ve en sonunda insanlarda test edilmeye hazır hale getirecek.