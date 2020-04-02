Akıllı Telefon Kamerasıyla Detaylı 3D Yüz Modeli Oluşturuldu

ABD’de bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi'nden bilim insanları, akıllı telefon kamerasını kullanarak, detaylı 3D yüz modelleri oluşturmayı başardı. 30 ila 40 dakika arasında süren işlem, video oyunu, biyometrik tanıma ve tıp gibi alanlarda etkin kullanım vadediyor.

Normalde, bir insanın yüzünden üç boyutlu dijital model oluşturmak için, bir 3D tarayıcı ve/veya birden fazla kamera gerekir ancak şimdi Carnegie Mellon Üniversitesi'nden bilim insanları, tek bir akıllı telefonun bu işi yapmasına izin veren bir sistem geliştirdiler.

Doç. Dr. Simon Lucey ile yüksek lisans öğrencileri Shubham Agrawal ve Anuj Pahuja tarafından hayata geçirilen sistem, 15 ila 20 saniyelik videolar üzerinden 3D yüz modelleri oluşturabiliyor. Videoları bir iPhone X ile çeken Doç. Dr. Lucey ve ekibi, olabildiğince fazla görsel veri toplamak için yavaş çekim modunu kullanmayı tercih etti.

Görüntüler elde edildikten sonra görsel eşzamanlı lokalizasyon ve haritalama (SLAM) olarak bilinen mevcut bir tekniği, yüzün temel geometrisini belirlemek için kullanan ekip, son olarak yüz profilini tanımlamak için derin öğrenme tabanlı algoritmalar vasıtasıyla göz, kulak ve burun gibi unsurları 3D modelde doğru bir şekilde konumlandırdı.

Tüm bu işlemleri bir akıllı telefon aracılığıyla yapan araştırmacılar, işlemin 30 ila 40 dakika kadar sürdüğünü belirtiyor. Daha önceki benzer uygulamalara kıyasla çok daha gerçekçi 3D modeller oluşturan sistemin, oyun avatarlarının oluşturulması, biyometrik tanıma veya tıp gibi alanlarda kullanılabileceği söyleniyor.