Bang & Olufsen Beoplay Portal Oyuncu Kulaklığı Tanıtıldı

Lüks oyuncu kulaklığı olarak duyurulan Bang & Olufsen, Beoplay serisine eklediği yeni oyuncu kulaklığıyla fiyatını görenlerin aklını alan Portal’ı duyurdu.

Oyuncular için özel üretim kulaklığın satış fiyatının “üzerine biraz koyarak” Xbox Series X alabilirsiniz. 499 dolar olarak duyurulan kulaklığın “lüks oyuncu” segmenti olarak belirtilmesi de oldukça ironik karşılanıyor. Xbox Series X’in orijinal kulaklığı şu anda internette ortalama 100 dolara satılıyor. Ortalama olarak birçok amiral gemisi akıllı telefonla hemen hemen aynı fiyata satılan Bang & Olufsen Beoplay Portal konusunda birçok eleştiri yazısı şimdiden kaleme alınmış durumda.

Kablosuz çalışan kulaklık Bluetooth 5.1 olarak çalışıyor. Yüksek malzeme kalitesiyle öne çıkan kulaklık Xbox Series X, Series S, One ya da PC ile senkron çalışıyor. Kulaklık oldukça “klasik” bir tasarıma sahip olmasıyla beraber, Dolby Atmos desteği sunup USB-C üzerinden şarj oluyor. Xbox Wireless protokolü ve bluetooth bağlantısıyla kullanıldığında 12 saat pil ömrüyle çalışıyor. Kulaklıkta 3,5 mm giriş desteği de bulunduğunu eklemek gerekli.

Android ve iOS cihazlara da destek veriyor

Bang & Olufsen Beoplay Portal, Android ve iOS cihazlarla tam senkron çalışabiliyor. Görünüşünden dolayı kulaklığı telefonunuzla da senkronize ederek gün içinde de kullanabilirsiniz. 282 gram ağırlığı bulunan Bang & Olufsen Beoplay Portal birçok kulaklığa göre daha hafif. Firma, sadece Bluetooth ve gürültü engelleme modunda kulaklığın 24 saat pil ömrüne sahip olduğunu iddia ediyor.

Bununla beraber firma bu kulaklığın satış rekorları falan kırmasını elbette beklemiyor. Sadece belirli bir kitle için oluşturulmuş kulaklık öyle herkese hitap etmiyor. Buda demek oluyor ki izlediğiniz her yayıncıda bu kulaklık olmayacak. Bugünden itibaren ABD ve Kanada’da satışa sunulan kulaklık Best Buy ve Microsoft Store’dan satın alınabilecek. 29 Nisan 2021 tarihi itibariyle de kulaklığın tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor.

Peki siz bu kulaklık konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce 499 dolar verip almaya değer mi? Yorumlarda bizimle paylaşın.