Bang&Olufsen isimli teknoloji şirketi, dünyanın ilk 88 inç büyüklüğündeki 8K OLED TV'sini duyurdu. LG tarafından geliştirilmiş bir OLED panel kullanan TV, Bang & Olufsen tarafından optimize edilmiş bir teknoloji kullanıyor.

Ekran teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte TV sektöründe de çok ciddi gelişmeler yaşandı. Bir dönemler sadece siyah beyaz görüntüler gösteren televizyonlar artık devasa boyutlara, 8K gibi inanılmaz çözünürlüklere sahipler. Şimdi ise sizlere, dünyanın ilk 88 inç büyüklüğünde 8K OLED televizyonundan bahsedeceğiz.

Bang & Olufsen (B&O) tarafından piyasaya sürülen 88 inç 8K OLED TV, tüketicilere benzersiz bir deneyim vadediyor. Şirketin "Beovision Harmony" serisi televizyonları arasına eklenen bu ürün, B&O için olduğu kadar LG için de büyük bir öneme sahip. Çünkü bu televizyonda, LG'nin bugüne kadar ürettiği en büyük OLED panel kullanılıyor.

Karşınızda, 88 inç büyüklüğündeki 8K OLED televizyon

B&O'nun 88 inç büyüklüğündeki televizyonu tam 2 metre genişliğe sahip. Dolayısı ile bu TV'ye sahip olduğunuzda geniş bir salona da ihtiyacınız oluyor. LG, OLED panelini B&O'nun teknolojileriyle optimize ettiğini ve bu sayede tüketicilerin benzersiz bir deneyim yaşayacaklarını söylüyor.

Yapılan açıklamalara göre devasa büyüklükteki bu 8K OLED TV'de, Alpha 9 Gen 3 işlemci kullanılıyor. Yapay zeka destekli bu işlemci, görüntü kalitesini daha da iyileştirmesinin yanı sıra farklı türdeki içerikler için farklı görüntüleme modları sağlıyor. Ayrıca bu televizyon, yüksek görüntü kalitesinin yanında yüksek ses kalitesi de vadediyor.

Bang & Olufsen tarafından yapılan açıklamalarda bu televizyonun üç kanallı ses sistemi ve iki adet dahili subwooferı bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca dileyen tüketiciler, 8 adet B&O kablosuz hoparlörü de televizyon ile birlikte kullanabiliyorlar.

Bang & Olufsen'in açıklamalarına göre şirketin 88 inç büyüklüğündeki 8K OLED televizyonu, haziran ayının sonunda tüketicilerle buluşacak. Şirket, şu an için bu televizyonun fiyatını açıklamadı ancak beklentiler, bu televizyona sahip olmak isteyen tüketicilerin en az 49 bin dolar (yaklaşık 340.000 TL + vergiler) ödeme yapmak zorunda kalacakları yönünde.