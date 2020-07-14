Akıllı Şehirlere Modüler Şehir Mobilyaları Geliyor

Yerli bir teknoloji şirketi olan Ekin, Spotter adını verdiği şehir mobilyasıyla şehirleri akıllı hale getiriyor. Spotter, çalıntı araç tespitinden elektrikli şarj desteğine kadar birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

Telefonlardan ve evlerden sonra artık şehirler de akıllanmaya başladı. Ülkemizde de şehirleri akıllandıracak "şehir mobilyaları" tasarlayan yerli bir teknoloji şirketi bulunuyor: Ekin. Şirketin akıllı şehirler için tasarladığı Spotter adında bir şehir mobilyası da bulunuyor.

Spotter; trafik yönetimi, suçluların, kazaların, park ve şerit ihlâllerinin tespiti, hava durumu ve kalite ölçümü, aydınlatma yönetimi, Wi-Fi erişimi ve elektrikli şarj gibi özellikler de sunuyor.

Akıllı şehirler

Günümüzde, özellikle de büyük şehirlerde trafik konusu oldukça can sıkıcı olabiliyor. İnsanlar, saatlerce trafikte beklemek zorunda kalabiliyorlar. Spotter gibi modüler altyapılar trafik analitik çözümleri ve yol öncelikleri belirleme gibi özellikler sunabiliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre Ekin'in Spotter'ı, birden fazla tipte akıllı şehir çözümünün sunduğu özellikleri bünyesinde barındırıyor. Ekin Spotter, 6 şeride kadar yollarda trafik yoğunluğu ve hız tespiti yapabilmesinin yanında kırmızı ışık yönetimi, plaka ve yüz tanıma özellikleri de sunuyor.

Park yönetimi sayesinde alan kullanım verimliliğini artıran, park ihlallerini tespit eden Ekin Spotter, özellikle son yıllarda otomobil üreticilerinin ağırlık vermeye başladığı elektrikli araçlar için şarj istasyonu ve Wi-Fi erişim noktası olarak da hizmet sunabiliyor.

Spotter, trafikte güvenliği sağlama konusunda da çeşitli seçenekler sunuyor. Bu akıllı şehir mobilyası, araçların takip mesafesini koruyup korumadıklarını tespit etmenin yanında şerit ihlâllerini, kazaları, çalıntı ve aranan araçları tespit ederek yetkililere bildiriyor. Akıllı şehir aydınlatma yönetimi yapabilen Spotter, hava durumu ve hava kirliliğini de algılayabiliyor.