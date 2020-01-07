Toyota, Hidrojenden Güç Alan 'Woven City' Projesini Tanıttı

Toyota, geleceğin şehri olarak tasarladığı 'Woven City' projesini CES 2020'de tanıttı. Fuji Dağı yakınlarına kurulacak olan Woven City, her türlü yüksek teknolojinin test edileceği, hidrojenden güç alan bir akıllı şehir olacak.

Toyota, Fuji Dağı'nın eteklerine; otonom araçlar, yeraltı taşımacılığı, robotlar ve yüksek teknoloji ürünlerle dolu, hidrojenle çalışan bir akıllı kent prototipi inşa etmeye hazırlanıyor. Her türlü teknoloji için adeta bir laboratuvar olarak inşa edilen Woven City, dünyanın en fütüristik yerlerinden biri olabilir.

2021'de çığır açacak projelere ev sahipliği yapacak olan Woven City, elektrikli scooter, bisiklet, kaykay gibi araçların yanı sıra yayalar için ayrı yollara bölünmüş geniş bir alan üzerine inşa edilecek. Caddeler, farklı hızlarda ve özelliklerde seyreden araçlardan oluşacak. Yaya ve orta hızlı araçlar için ayrılan bölümler, ulaşımın hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesini sağlayacak.

Diğer yandan tüm otonom araçlar hidrojenden güç alacak ve Toyota'nın geleceğin ulaşım çözümü olarak hidrojen yakıt hücreli araçlara olan bağlılığını yansıtacak. Küçük bir kentsel alanda ulaşım artık elektrikli araçlara yönelse de, hidrojen, uzun yolculuklarda daha hızlı yakıt ikmali ve uzun menzil sunacak. Ayrıca patlama ve sızıntı ihtimali olan, felakete yol açabilen dev yakıt tankerlerine karşı harika bir alternatif olacak.

Woven City, Bjarke Ingels tarafından yönetilen Danimarkalı BIG mimarlık firması tarafından tasarlanıyor. Şirket, robot üretim teknikleri kullanmasının yanı sıra sürdürülebilir karbonsuz ahşaplarla, geleneksel Japon tarzı tasarımı birleştiriyor. Her çatı güneş panelleri kaplı ve her evin muhteşem Fuji Dağı manzarası var.

Yeraltında şehrin hidrojen deposu ve su filtreleme sistemleri bulunacak. Ayrıca küçük robotlar; postaları ve teslimatları doğrudan yer altındaki küçük asansörlerle evlere taşıyabilecekler. Toyota, Woven City'yi, ev asistanı robotlar, kendi kendine yeniden dolan buzdolapları, sağlık takip cihazları ve kendi kendine boşalan çöp kutuları da dahil olmak üzere, her türlü teknolojiyi test etmek için kullanmayı planlıyor.

Şehirde 2.000 kişi yaşayabilecek ve Toyota, kendi araştırmacılarına öncelik verecek. Ayrıca emekliler, aileler, bilim adamları ve endüstri ortakları için de alan açılacak. Woven City, Toyota'nın geçmiş başarılarının sınırlarını aşan ve doğru yapılırsa dünyayı değiştirebilecek iddialı bir akıllı şehir gibi görünüyor.

Woven City projesi videosu