Akıllı Teleskop Vespera, CES 2021 İnovasyon Ödülü'nü Aldı

2018 yılında tanıtılan Stellina Akıllı Teleskop'un devamı niteliğinde olan Vespera, CES 2021 İnovasyon Ödülü'nü aldı. Akıllı telefon aracılığıyla kontrol edilen teleskop, neredeyse hiç kuruluma ihtiyaç duymamasıyla amatör gözlemcileri hedefliyor.

2018 yılında piyasaya sürülen Stellina Akıllı Teleskop ile astronomi tutkunlarının beğenisini kazanmayı başaran Fransa merkezli Vaonis, en yeni ve kullanıcı dostu astrofotoğrafçılık aletini duyurdu: Steallina'nın daha küçük, daha hafif ve daha uygun fiyatlı versiyonu Vespera. Fiyatı ve özellikleriyle oldukça iddialı görünen Vespera, bu hafta Tüketici Elektroniği Fuarı'nda 'CES 2021 İnovasyon Ödülü'nü aldı.

Vaonis Vespera, kullanıcıları gece gökyüzünün ilginç kısımlarına yönlendirmek ve bunların görüntülerini kaydetmek için akıllı telefonla veya tabletle çalışan bir akıllı cihaz sağlayarak astronomiyi insanlar için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Vespera'yı en cazip kılan özelliği ise Vaonis Stellina'nın devamı niteliğinde olmasına rağmen çok daha uygun bir fiyat etiketine sahip olması.

Vaonis Vespera Akıllı Teleskop neler sunuyor?

Hem Vespera hem de Stellina, görüntüleri bir göz merceği yerine bir mobil cihazda görüntülüyor ve teleskoplar bir mobil uygulama aracılığıyla kontrol ediliyor. Ayar yapmak için yoğun uğraşlar gerektirmeyen bu teleskoplar, akıllı telefonların GPS'ini kullanarak kendilerini kalibre edebiliyor ve bu sayede neredeyse hiç kuruluma ihtiyaç duymadan bulutsu, galaksi ve yıldız kümeleri gibi derin uzay nesnelerini gözlemlemenin sorunsuz bir yolunu arayan amatör gözlemciler için oldukça kolay bir kullanım sunabiliyorlar.

Teknik özelliklerden de bahsetmek gerekirse hem Vespera hem de Stellina refraktör mercekleri kullanıyor. Ağırlık noktasında Stellina'nın yarısı ağırlığında olan (5 kg) Vespera, daha düşük bir odak uzunluğu (200 mm) ve daha düşük bir diyafram açıklığına (f / 4) sahip.

Vespera ile çekilmiş Andromeda Galaksisi görüntüsü

Bu noktada Vespera, daha küçük ve daha uygun fiyatlı yapısıyla bazı yeteneklerinden ödün verse de görüntü kalitesi Stellina'nın görüntülerine kıyasla oldukça iyi. Ayrıca her ne kadar profesyonel astrofotoğrafçılık için uygun olmasa da gece gökyüzünde oldukça etkileyici manzaralar sunabilir.

Vespera ile çekilmiş Ay görüntüsü

CES 2021'de duyurulan Vespera, şu anda 1.499 dolarlık bir ön sipariş fiyatına sahip ve 2022 yılının bahar aylarında teslimatlarına başlanması planlıyor. 2018 yılında duyurulan Stellina ise 3.999 dolarlık bir fiyata sahip.