Spor arabalar ve hızıyla tanıdığımız Ferrari'nin, 2022'de satışa sunulması beklenen ilk SUV aracı Purosangue hakkında tüm merak edilenleri, en güncel bilgilerle ele aldık.

Daha önce ızgarada Ferrari’nin logosu bulunan bir SUV araba ihtimalinin gerçekleşeceğini düşünen çok az insan var. Bugüne kadar Ferrari'den gördüğümüz yüksek fiyatlı ve performanslı spor arabaların ardından, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Ferrari Purosangue için gözler İtalyan şirketin üzerinde.

Ferrari'nin 91 yıllık tarihindeki en tartışmalı araç haline gelen Purosangue, önümüzdeki yıl satışa çıktığında “Aston Martin DBX ve Lamborghini Urus gibi ultra premium SUV araçlarla baş edebilecek mi?” sorusuna da bu makalenin ardından cevap bulabileceksiniz. Ancak önce 2021'in SUV yıldızını yakından tanıyalım.

Ferrari Purosangue tasarımı: O kırmızı bir SUV'a bile çok yakışıyor

Ferrari Purosangue, büyük jantları, karbon kaplama ve ikonik kırmızı rengin birleştiği geleneksel Ferrari çizgileri ile karşımıza çıkıyor. Hatları, uzun kaputu ve kısa kuyruğu ile aslında 2020'nin bir diğer yıldızı Ferrari Roma GT’den birçok iz taşıyor.

Önünde muhtemelen Roma GT’den daha gelişmiş bir ızgara kullanılacak olsa da motoru daha iyi soğutmak için bol miktarda hava girişi sağlanmaya çalışılıyor. Purosange aynı zamanda arka koltuktaki yolcular için yarım kapılı, sıra dışı bir yaklaşıma sahip. Aslında kapı konusunda da Roma’ya benzer bir tasarım yapıldığı için bu durumun araç içine de yansıyacağını düşünüyor, hem arka koltukta oturan yolcular hem de sürücü kontrolü için birçok dijital ekran bulunmasını bekliyoruz.

Ferrari Purosangue performans ve teknik özellikleri:

Muhtemelen turboşarjlı, 3.9 litrelik V8 motor,

Saatte 300+ kilometre hız,

Aracın önünde orta motor mimarisi,

Tahmini 0-100 hızı, 5 saniye.

V6, V8 veya V12 motorlarının bulunacağı düşünülen Purosangue’nin, tasarım açısından SF-90 Stradale’de bulunan üniteye benzer bir hibrit güç aktarma sistemine sahip olacağı söyleniyor. Ferrari Pazarlama Direktörü Enrico Galliera, Auto Express’e verdiği röportajda “Dürüst olmak gerekirse, bir V12’yi elektrikli hale getirmek büyük olasılıkla, ağır ve büyük bir otomobil yaratmak anlamına gelir" diyor ve elektrikli sistemlerin yapısı gereği daha küçük motorlarla birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hatta Galliera "Bu nedenle geniş bir motor yelpazesine sahibiz: V6, V8 ve gelecekte V12." açıklaması ile Ferrari'nin SUV sınıfındaki araçlar için elektrikli motor konusunda hızlı davranmayacağını gösteriyor. Purosangue’nin Roma GT’de de olduğu gibi turboşarjlı 3.9 litrelik V8’i kullanacağını düşünüyoruz. Purosangue’nin gövdesinin büyüklüğü göz önüne alındığında, Roma’nın arkadan çekiş düzeni yerine dört tekerden çekiş sistemine sahip olabilir.

Ferrari Purosangue yakıt verimliliği:

Purosangue, hibrit güçle çalışan bir araç olsa bile yakıt verimliliğinde, kendi sınıfının lideri olması beklenmiyor. Ferrari’nin performansa odaklanması, yakıt verimliliğini doğal olarak düşürüyor. Purosangue hibrit olmayan bir motorla sunulursa benzine ayrılması gereken bütçe bir hayli yüksek olabilir. Ancak bu fiyat bandındaki bir aracı satın alıp, benzin konusunda sıkıntı yaşayacak bireyler olduğu düşünülmüyor.

Purosangue’nin güvenliği ve sürücü yardımı özellikleri:

Purosangue, daha önce ABD'deki Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi veya Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü tarafından çarpışma testine tutulmadı. Muhtemelen asla tutulmayacak. Bu kurumların hiçbiri, Purosangue gibi yüksek fiyatlı araçların testlerini kabul etmiyor.

Yine de Ferrari’nin bir dizi sürücü yardım özelliği sunacağına inanılıyor. Yaya algılama özelliğine sahip otomatik acil frenleme, şerit tutma yardımı için şeritten ayrılma uyarısı ve hız sabitleyici gibi klasik güvenlik unsurlarının da Ferrari Purosangue’de bulunacağı düşünülüyor.

Purosangue’nin içi, konforu ve bagajı:

Purosangue’nin iç konseptine dair herhangi bir fotoğraf henüz yayınlanmadı. Bu yüzden aracın içinin nasıl olacağına dair detaylı bir fikrimiz olmasa da dört yetişkin için oldukça geniş alan sunan, ideal büyüklükte bir bagaj bulunduracağı konusunda tüm araştırmacılar hemfikir. Ayrıca Ferrari’nin imzası olan deri ve gerçek karbon fiber kaplamanın, yeni SUV Purosangue’nin her santimini süsleyeceği de düşünülüyor.

Ferrari’nin araç içindeki teknolojik ekranlarda değişikliğe gittiği görülüyor. F8 Tributo’da tüm kontroller ve özellikler gösterge panelindeki bir dijital ekran aracılığıyla idare edilirken; Roma GT’de, ön panelin ortasına dikey olarak monte edilmiş daha geleneksel bir dijital ekranla kontroller sağlanıyordu. Purosangue’nin ne tür bir ekranla geleceği henüz bilinmese de navigasyon ekranı standardının kesinlikle olacağı düşünülüyor.

Ferrari Purosangue fiyatı ve çıkış tarihi:

Birçok otomobil meraklısı Ferrari’nin ilk SUV aracı Purosangue ile ilgileniyor. Pahalı olmasına rağmen Ferrari’nin şimdiye kadar yarattığı ilk efsanevi SUV olduğu unutmamak gerek. Kaliteli arabalar konusunda gerçekten tutkulu olan insanların Ferrari Purosangue satın alma konusunda oldukça ciddi olduğu görülüyor.

Ferrari’nin yeni araçlarının fiyat etiketleri göz önünde bulundurulduğunda, Ferrari Purosangue’nin ortalama 200.000 euro gibi bir açılış fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Aracın üst paketleri ise 250.000 euroya kadar çıkabilir.

Daha önce Ferrari konforunu tatmış insanlar için arabalara bu kadar para vermek absürt değil. Harcadıkları paranın, arabanın tüm karmaşıklığına ve sunduğu mükemmel performansa değer olduğunu düşünüyorlar. Dahası, SUV hakkında bu kadar heyecanlı olunmasının sebebi de daha önce Ferrari’nin hiçbir SUV üretmemesi.

Bu araç ya beklenenleri vermeyip faciaya yol açacak ya da piyasayı alt üst edecek şekilde satışa sunulacak. Araç hakkında henüz elle tutulur bir bilgi yayınlanmadığından ne olacağı tahmin edilemiyor. Bazı kaynaklara göre 2021’nin ilk birkaç ayında sunulması beklenirken, 2022’ye sarktığı söylentileri de dolaşıyor. Tam olarak Ferrari Purosangue çıkış tarihi bilinmese de, en geç önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ferrari Purosangue mi, Lamborghini Urus mu?

Henüz piyasaya sürülmemiş bir arabayla, satışta ve kullanımda olan araçları kıyaslamak her ne kadar zor olsa da Purosangue hakkında bilinen verilerden yola çıkarak bir karşılaştırma yapmak mümkün.

Urus’un 641 beygir gücüne sahip, çift turbo ile güçlendirilen V8 motoru; dört tekerlekten çekiş ve sekiz ileri otomatik şanzıman ile birleştirilmişti. Hızlanma gücü olağanüstü olan Urus, 0-100’ü 3.1 saniyede yapıyor. En yüksek hızı ise Purosangue’ye benzer olarak saatte 300 kilometreden fazla.

Henüz Purosangue’nin tüm teknik bilgilerine ulaşamamış olsak da olağan bir hibrit güç sistemi, aracın bir numaralı rakibi olan Urus’tan daha güçlü olmasını sağlayabilir. Eğer hibrit güçlü bir motor tercih edilmezse, Urus’un performansına oldukça benzer bir performans vereceğinden fiyat etiketine göre tercih yapılabilir. Ancak bu nokta da aralarında 10.000 dolar gibi cüzi bir miktar oynayacağından, araçların performansına ve konforuna yönelik tercihler olacak gibi gözüküyor.

Ferrari Purosangue mi, Aston Martin DBX mi?

Mercedes AMG tarafından sağlanan 4.0 litrelik çift turbolu V8 motora sahip olan Aston Martin DBX, 542 beygir gücüne ve dokuz ileri otomatik şanzımana sahip. Aston Martin DBX, şehirde 14 mpg, otoyolda 18 mpg benzin performansına sahip. Bu noktada Purosangue’nin hem benzin performansı hem de yüksek hız konusunda Aston Martin DBX’ten önde olacağı söylenebilir.

İki aracın fiyat etiketleri arasında büyük bir fark bulunuyor. 2021 model Aston Martin DBX ortalama 180.000 dolardan satışa sunulurken, Purosangue’nin minimum satış fiyatının 200.000 dolar olacağı düşünülüyor. Bu noktada konfor ve hız performansı konusunda Purosangue’nin, Aston Martin DBX ile olan yarışı kazanabileceği öngörülüyor.

Her üç araba da günümüzün en iyi SUV’leri arasında yer alıyor. Henüz piyasaya sürülmemiş, hatta teknik bilgileri bile tam olarak yayınlanmamış Purosangue’nin, rakibi olan iki SUV’nin önüne geçip geçemeyeceği de tartışmalı konulardan biri. Özellikle Ferrari’nin ilk SUV üretimi olacağından, bir faciaya yol açıp hedeflenen satış miktarına ulaşamaması da olağan durumlardan. Peki ya siz bir SUV satın alacak olsaydınız, hangi markanın arabasını satın alırdınız?