JustWatch adlı bir internet sitesi, aklınızdaki hikayeye uygun film ve dizi taraması yapabilen bir arama motoru. Aklınızdan geçen savaş ya da romantik gibi anahtar kelimeleri ya da kafanızda kendiniz oluşturduğunuz bir hikayeyi sitede aratarak, bu hikayeye en uygun yapımları listeleyebilirsiniz.

JustWatch adlı bir internet sitesi, aklınızdan geçen anahtar kelimelere uygun film ve dizi benzeri yapımlar sunan bir arama motoru. Kullanması son derece uygun olan bu site, size uygun olan yapımları listeleyip, bu yapımları hangi platform üzerinden izleyebileceğinize dair tavsiyelerde bulunuyor.

JustWacth’ın arama motorunun son derece geniş olduğunu söyleyebiliriz. Netflix, Amazon Prime Video, Disney + ve Hulu başta olmak üzere birçok farklı platformları kendi ağına dahil etmiş ve oluşturulan link üzerine tıklandığında kullanıcıları direkt bu tarz platformlara yönlendirmesi de son derece avantajlı olmuş.

JustWatch, aklınızdaki hikayeye uygun yapımları listeliyor

Öncelikle JustWatch üzerinden yapılan aramaların sadece İngilizce olabileceğini belirtelim. Ancak aklınızda bir iki fikir varsa, bunları da İngilizceye çevirmenin zaten pek zor olmayacağını düşünüyoruz. Daha önce içeriğini hatırladığınız ve adını unuttuğunuz yapımlar varsa, yine aynı yolu izleyerek dilediğiniz yapıma ulaşabiliyorsunuz.

Just Watch üzerinden hikayeye göre arama yapabilmenin yanı sıra, yapımları türlerine ve IMDb puanlarına göre kategoriler halinde sıralayabiliyorsunuz. JustWatch, sıralamış olduğu yapımların hangi platformlarda mevcut olduğunu ve bu platformların abonelik ücretleri gibi birçok detaylı bilgiyi de listenin altında sıralıyor.

JustWatch’ta hikayeye göre arama nasıl yapılır?

Adım #1: Buraya tıklayarak JustWatch’ın internet sitesine gidin.

Buraya tıklayarak JustWatch’ın internet sitesine gidin. Adım #2: Karşınıza çıkan kutucuğa aklınızdaki hikayeyi veya kelimeleri İngilizce yazın

Karşınıza çıkan kutucuğa aklınızdaki hikayeyi veya kelimeleri İngilizce yazın Adım #3: Ghostwrite a story for me seçeneğine tıklayın.

Aklınızda belirli bir hikaye varsa, bu hikayeden seçeceğiniz anahtar kelimeleri karşınıza çıkan kutucuğa yazabilirsiniz. Örnek verecek olursak, uzayda zaman yolculuğu ile ilgili yapımlarla karşılaşmak isterseniz, "time travel in space" tarzında kelimeler kullanmanız yeterli olacaktır.

JustWatch’ı sadece bir arama motoru olarak değil, aynı zamanda kendi tarzınıza uygun yapımları listelemek için de kullanabilirsiniz. Bunun için siteye üye olduktan sonra daha önce izlediğiniz filmleri kaydedebilir, ilgilendiğiniz türleri seçerek size özel bir liste oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.