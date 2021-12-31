Aksaray Belediyesi, tek barajlarının doluluk oranının %16 seviyesine inmesinin ardından kuraklığa dikkat çekmek için ilginç bir çalışma gerçekleştirdi. Bir tezgâh açan belediye, burada 5 litre suyu 500 TL’den, 0,33 ml suyu da 100 TL’den satışa koydu.

İklim krizi, çağımızın en büyük sorunlarından biri olarak var olmaya devam ediyor ve bu sorunu çözmek için tüm dünyanın birlikte mücadele vermesi gerekiyor. İklim krizine karşı insanların farkındalığını artırmak için dünya çapında çeşitli kampanyalar ve eylemler sürerken, Aksaray Belediyesi’nde ilginç bir çalışma gerçekleştirildi.

Son yıllarda yaşanan kuraklığa dikkat çekmek için farkındalık çalışması yapan belediye, bir tezgâh açarak su satmaya başladı. Fakat standart boyutlardaki bu suların fiyatları gören herkesi şaşırttı. 0,33 ml’lik su 100 TL’den, 1,5 litrelik su 250 TL’den ve 5 litrelik su ise 500 TL’den satıldı. Kimi vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalışırken, kimileriyse farkındalığa destek olmak amacıyla parasını verip suyu aldı.

Aksaray’ın tek barajında doluluk oranı %16’ya düştü

Aksaray Belediyesi, bu çalışmayı Mamasın Barajının su seviyesinin önemli ölçüde düşmesinin ardından gerçekleştirdi. Aksaray’ın içme ve tarımsal sulama ihtiyacında kullandığı tek baraj olan ve 165 milyon metreküp kapasiteye sahip olan barajın su seviyesi, 26 milyon metreküpe çekildi.

Belediye personeli Muharrem Selçuk, yaptığı açıklamada farkındalık yaratmak için yaptıkları çalışmanın amacının suyu tasarruflu kullanmak, boşa akıtmamak, gerekmiyorsa suların kapatılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Vatandaşlara da temsili olarak bugünün anısına sular dağıttığını söyleyen Selçuk, bu suları gördükçe vatandaşın suyun değerini anlayacağını umduklarını ifade etti.

Vatandaşa suyu tasarruflu kullanalım çağrısı yapan Selçuk, Tuz Gölü ve Aksaray bölgesinin Türkiye’nin en kurak alanlarından birisi olduğunu söyledi. Su kaynaklarımızın tükendiğini belirten Selçuk, bu durumun önüne geçilmediği takdirde su fiyatlarının önümüzdeki 3-5 yıl içinde böyle olacağını belirtti.

Aksaray Belediyesi’nin çalışmasında su tezgâhına gelerek suyun kıymetine dikkat çekmek isteyen ve 100 TL karşılığında 0,33 ml’lik su alan vatandaş da “Bence suyun kıymetini bilmek gerekir. Suyu lütfen tasarruflu kullanalım. Su her şey, hayat demektir.” ifadelerini kullandı.