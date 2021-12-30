Doğal Gaz Faturalarına 'İklim' Düzenlemesi Geliyor

Doğal gaz faturaları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacağı ortaya çıktı. Hükümetin üzerinde çalıştığı öne sürülen düzenleme, sıcak şehirlerde yaşayan vatandaşlar ile soğuk şehirlerde yaşayan vatandaşların tarifelerini birbirinden ayırıyor. Düzenlemeyle soğuk kentlerde yaşayan vatandaşlar, daha düşük fiyatlardan faturalandırılacaklar.

Hükümetin doğal gaz faturalarına ilişkin yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre 2022'nin başında TBMM gündemine getirilmesi planlanan düzenleme, farklı şehirlerde yaşayan vatandaşların farklı tarifeler üzerinden faturalandırılmasını kapsıyor. Düzenleme yasalaşırsa, daha soğuk illerde yaşayan vatandaşlar daha düşük kademelerden faturalandırılacaklar.

Yeni düzenlemeyi elektrik faturaları ile kıyaslamak mümkün. Türkiye'deki elektrik faturaları, tüm şehirlerde belirli tüketim miktarlarına göre belirleniyor. Doğal gazda ise böyle bir şey olmayacak. Daha soğuk illerde yaşayan vatandaşlar ile daha sıcak illerde yaşayan vatandaşlar, farklı tarifelere sahip olacaklar. Böylelikle sıcak kentlerde yaşayıp düşük fatura ödeyen vatandaş ile soğuk kentlerde yaşayıp yüksek fatura ödeyen vatandaş arasındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılması sağlanmış olacak.

Kademelendirmelerin nasıl olacağı belli değil

Edinilen bilgilere göre hükümet, yapılacak çalışmalar ile Kars, Sivas, Erzurum gibi soğuk kentler ile Adana ve Antalya gibi sıcak kentlerin tarifelerini değiştirecek. Enerji Bakanlığı ile doğal gaz dağıtım şirketleri, kademelendirmelerin nasıl olacağına ilişkin ortak bir çalışma yapacaklar. Ancak burada net olmayan bazı şeyler var. Örneğin kademelerin nasıl belirleneceği ve iklim özelliklerinde yağışın mı sıcaklık değerinin mi baz alınacağı henüz belli değil.

Konuyla ilgili olarak hükümet kaynaklarından da bazı açıklamalar geldi. İsimsiz kaynaklar tarafından yapılan açıklamalarda "Kars’ta bir ayda tüketilen doğal gaz, Antalya’da belki de bir yılda tüketilmiyordur. Bütün iller için ilk kademeyi örneğin 100 birim olarak belirlerseniz, kışı hafif geçiren yerler hep düşük kademeden fatura ödeyecektir. Çünkü doğudaki bir ilde tüketilen doğal gaz ile Akdeniz’deki tüketim aynı olmayacaktır. Adana’da oturan biri doğudaki bir ilden çok daha az tüketecek ve tüketim miktarı az olacağı için sürekli düşük kademeden ödeme yapacaktır. Bu adaletsizliğe yol açar." ifadelerine yer verildi.