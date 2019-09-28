Ünlü Aktörlere İkizi Gibi Benzeyen 19 Dublör

Dublörler filmleri gerçekçi hale getirmek için çoğu kez tehlikeli sahneler çekerler. Onlar, filmdeki asıl karaktere cesaret katıp bol alkış aldırır. Bizlerse onların yüzlerini ve isimlerini bilmeyiz.
Dublörler ilk kez teknolojinin henüz bu kadar hayatımıza giriş yapmadığı ve sinemada tehlikeli sahneler için bilgisayar yerine gerçek insanların kullanıldığı sessiz film döneminde kullanılmaya başlandı. Daha sonrasında ise bu meslek devam edip gitti. Günümüzde bazı aktörlerin dublörleri, kendilerine o kadar benziyor ki bu kadar da olmaz dedirtiyor. Bu dublörlerden bazılarını sizin için derledik.
1. Keanu Reeves and Mack Kuhr — John Wick: Chapter 2
2. Arnold Schwarzenegger and Peter Kent — Predator
3. Dwayne ’The Rock’ Johnson and Tanoai Reed — Jumanji
4. David Bowie and Dave Leavis — Labyrinth
5. Mark Ruffalo and Anthony Molinari — Now You See Me
6. Tom Hardy and Jacob Tomuri — Mad Max
7. Lynda Carter and Jeannie Epper — Wonder Woman
8. Alexander Skarsgård and Mark Slaughter — The Legend of Tarzan
9. Mark Wahlberg and Dan Mast —Transformers: Age of Extinction
10. Chris Pratt and Tony McFarr — Jurassic World
11. Lauren German and Lauren Shaw — Lucifer
12. Andrew Lincoln and Felipe Savahge — The Walking Dead
13. Léa Seydoux and Gemita Samarra — Spectre
14. Chris Hemsworth and Buddy Holland — The Huntsman: Winter’s War
15. Sebastian Stan with James Young — Captain America: The Winter Soldier
16. Jean-Claude Van Damme and Mark Stefanich — Street Fighter
17. Grant Gustin and Cody Laudan — Flash
18. Jim Carrey and Tom Deakman — Ace Ventura
19. Gaten Matarazzo and Chris Nado — Stranger Things
Birbirine tıpatıp benzeyen dublör-aktör listemizin sonuna geldik. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.