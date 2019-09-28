Ünlü Aktörlere İkizi Gibi Benzeyen 19 Dublör

En sevdiğiniz aktörlerin arkasında, isimsiz kahramanlar var. Onlar olmadan belki de en sevdiğiniz filmler bile var olmayacaktı. Tüm aktörlerin, kendi adına hareket eden kendi şahsi dublörleri var. Bu örneklerde görüldüğü gibi bazen aktörle dublör arasındaki benzerlik şaşırtıcı olabiliyor.

Dublörler filmleri gerçekçi hale getirmek için çoğu kez tehlikeli sahneler çekerler. Onlar, filmdeki asıl karaktere cesaret katıp bol alkış aldırır. Bizlerse onların yüzlerini ve isimlerini bilmeyiz. Dublörler ilk kez teknolojinin henüz bu kadar hayatımıza giriş yapmadığı ve sinemada tehlikeli sahneler için bilgisayar yerine gerçek insanların kullanıldığı sessiz film döneminde kullanılmaya başlandı. Daha sonrasında ise bu meslek devam edip gitti. Günümüzde bazı aktörlerin dublörleri, kendilerine o kadar benziyor ki bu kadar da olmaz dedirtiyor. Bu dublörlerden bazılarını sizin için derledik. 1. Keanu Reeves and Mack Kuhr — John Wick: Chapter 2 2. Arnold Schwarzenegger and Peter Kent — Predator 3. Dwayne ’The Rock’ Johnson and Tanoai Reed — Jumanji 4. David Bowie and Dave Leavis — Labyrinth 5. Mark Ruffalo and Anthony Molinari — Now You See Me 6. Tom Hardy and Jacob Tomuri — Mad Max 7. Lynda Carter and Jeannie Epper — Wonder Woman 8. Alexander Skarsgård and Mark Slaughter — The Legend of Tarzan ( ) 9. Mark Wahlberg and Dan Mast —Transformers: Age of Extinction ( ) 10. Chris Pratt and Tony McFarr — Jurassic World 11. Lauren German and Lauren Shaw — Lucifer ( ) 12. Andrew Lincoln and Felipe Savahge — The Walking Dead 13. Léa Seydoux and Gemita Samarra — Spectre ( ) 14. Chris Hemsworth and Buddy Holland — The Huntsman: Winter’s War ( ) 15. Sebastian Stan with James Young — Captain America: The Winter Soldier ( ) 16. Jean-Claude Van Damme and Mark Stefanich — Street Fighter 17. Grant Gustin and Cody Laudan — Flash ( ) 18. Jim Carrey and Tom Deakman — Ace Ventura 19. Gaten Matarazzo and Chris Nado — Stranger Things ( ) İLGİLİ HABER Sinema ve TV Dünyasının Gölgede Kalan Emekçileri: Dublörler Birbirine tıpatıp benzeyen dublör-aktör listemizin sonuna geldik. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak : https://brightside.me/wonder-people/19-stunt-doubles-who-are-100-copies-of-famous-actors-794342/

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