Ünlü Aktörlere İkizi Gibi Benzeyen 19 Dublör

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En sevdiğiniz aktörlerin arkasında, isimsiz kahramanlar var. Onlar olmadan belki de en sevdiğiniz filmler bile var olmayacaktı. Tüm aktörlerin, kendi adına hareket eden kendi şahsi dublörleri var. Bu örneklerde görüldüğü gibi bazen aktörle dublör arasındaki benzerlik şaşırtıcı olabiliyor.

Dublörler filmleri gerçekçi hale getirmek için çoğu kez tehlikeli sahneler çekerler. Onlar, filmdeki asıl karaktere cesaret katıp bol alkış aldırır. Bizlerse onların yüzlerini ve isimlerini bilmeyiz.

Dublörler ilk kez teknolojinin henüz bu kadar hayatımıza giriş yapmadığı ve sinemada tehlikeli sahneler için bilgisayar yerine gerçek insanların kullanıldığı sessiz film döneminde kullanılmaya başlandı. Daha sonrasında ise bu meslek devam edip gitti. Günümüzde bazı aktörlerin dublörleri, kendilerine o kadar benziyor ki bu kadar da olmaz dedirtiyor. Bu dublörlerden bazılarını sizin için derledik.

1. Keanu Reeves and Mack Kuhr — John Wick: Chapter 2

Keanu Reeves and Mack Kuhr

2. Arnold Schwarzenegger and Peter Kent — Predator

Arnold Schwarzenegger and Peter Kent

3. Dwayne ’The Rock’ Johnson and Tanoai Reed — Jumanji

Dwayne ’The Rock’ Johnson and Tanoai Reed

4. David Bowie and Dave Leavis — Labyrinth

David Bowie and Dave Leavis

5. Mark Ruffalo and Anthony Molinari — Now You See Me

Mark Ruffalo and Anthony Molinari

6. Tom Hardy and Jacob Tomuri — Mad Max

Tom Hardy and Jacob Tomuri

7. Lynda Carter and Jeannie Epper — Wonder Woman

Lynda Carter and Jeannie Epper

8. Alexander Skarsgård and Mark Slaughter — The Legend of Tarzan

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9. Mark Wahlberg and Dan Mast —Transformers: Age of Extinction

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10. Chris Pratt and Tony McFarr — Jurassic World

Chris Pratt and Tony McFarr

11. Lauren German and Lauren Shaw — Lucifer

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12. Andrew Lincoln and Felipe Savahge — The Walking Dead

Andrew Lincoln and Felipe Savahge

13. Léa Seydoux and Gemita Samarra — Spectre

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14. Chris Hemsworth and Buddy Holland — The Huntsman: Winter’s War

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15. Sebastian Stan with James Young — Captain America: The Winter Soldier

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16. Jean-Claude Van Damme and Mark Stefanich — Street Fighter

Jean-Claude Van Damme and Mark Stefanich 

17. Grant Gustin and Cody Laudan — Flash

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18. Jim Carrey and Tom Deakman — Ace Ventura

Jim Carrey and Tom Deakman

19. Gaten Matarazzo and Chris Nado — Stranger Things

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Birbirine tıpatıp benzeyen dublör-aktör listemizin sonuna geldik. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak : https://brightside.me/wonder-people/19-stunt-doubles-who-are-100-copies-of-famous-actors-794342/
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