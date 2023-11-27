Alacakaranlık serisinde kamera arkasında yer alan yönetmen Catherine Hardwicke, filmlerin yeniden çekilmesi durumunda başrollerde yer vermek istediği isimleri açıkladı.

Alacakaranlık serisinin bir dönem sahip olduğu büyük hayran kitlesi, kitapların film serisine dönüşmesini sağlamıştı. O filmlerin yönetmen koltuğunda Catherine Hardwicke yer alıyordu. Filmler her ne kadar büyük sansasyon yaratmış olsa da eleştirilerden kurtulmayı başaramamıştı.

Hardwicke, katıldığı bir podcast programında Bella Swan ve Edward Cullen rolleri için Jenna Ortega ve Jacob Elordi'yi "mükemmel" tercihler olarak gösterdi. Elordi hakkında konuşan yönetmen, "Demek istediğim, o harika. Muhtemelen bugün Edward olurdu." ifadelerini kullandı. Hardwicke, Bella rolü için ise "Bugün çok sayıda gerçekten havalı genç oyuncu var. Az önce Jenna Ortega'dan bahsetmiştiniz, o muhteşem." dedi.

Bella olarak Jenna Ortega

Ünlü yönetmen ayrıca geçmişteki oyuncu tercihleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Edward rolü için Robert Pattinson'ı seçtiğinde stüdyonun kendisine inanmadığını ifade eden Hardwicke, ilk aşamada Pattinson'ın fazla kiloları olduğunu ve bu nedenle stüdyonun mesafeli davrandığını ifade etti. Hatta stüdyoya kendi yaptığı seçmeden videolar gönderdiğinde yönetmene emin olup olmadığının da sorduklarını açıkladı. Hadrwicke, Pattinson'ı seçmesinde oyuncunun çene hattının önemli rol oynadığını da söyledi.

Alacakaranlık serisi toplamda beş yapımdan oluşurken, gişede de toplamda 3 milyar doları geride bırakmayı başarmıştı. Eleştirmenlerden gelen tepkiler karışık olsa da Alacakaranlık serisi Pattinson'a da büyük şöhret getirmişti.