Okul, iş, sorumluluklar derken bir yandan da temel ihtiyaçlardan biri olan sosyalleşmeyle beraber günlük hayatın koşuşturmacasında uykuya yeteri kadar zaman ayırmakta, çoğumuz zorluk yaşıyoruz. Halbuki iyi uyumak ve uykumuzu almış şekilde uyanmak, günlük hayattaki ruh halimizden enerjimize kadar çoğu şeyi doğrudan etkiliyor.

Uyku, en temel fiziksel ihtiyaçlarımızdandır. İyi uyumak için yatağın rahatlığı, gün içerisinde tüketilen kafein miktarı veya gün içerisindeki stres miktarı gibi çoğu etken olabildiği gibi iyi uyanmak için de etkili şeyler vardır. Bazen çok yetersiz uyulduğundan bazen de çok fazla uyuduğumuzdan sabah uyandığımızda gözlerimizi açmakta epey zorlanabiliyoruz.

Elbette biyolojik ritminize uygun olan bir zaman diliminde yeteri kadar uyumanız, sabahları yataktan zorlanarak çıkmamanız için yeterli olabilir fakat listemizde önereceğimiz şarkılardan alarm müziğinizi seçerseniz, yataktan daha enerjik ve kolay kalkabilirsiniz.

Alarm sesi yapabileceğiniz şarkılar:

Mountain - Mississippi Queen

Bir rock klasiği olarak kabul edilen Amerikan rock grubu Mountain'in şarkısı Mississippi Queen, sabah alarmını ertelemeye fırsat bulmadan yataktan kalkmanıza yardımcı olacak enerjik girişiyle, alarm müziği olmak için ideal şarkılardan biri.

Daft Punk - Robot Rock

Geçtiğimiz yıllarda dağılmasıyla çoğu müzikseveri üzen Daft Punk grubunun çoğu şarkısı aslında alarm müziği olabilir. Robot Rock ise güçlü ve hareketli tınılara sahip elektronik rock ve dans tadında girişiyle, yataktan kalkmak için zorlananlar için keyifli bir gün başlangıcı yapabilir.

Wucan - Night To Fall

Alman bir rock grubu olan Wucan, çoğunlukla progresif ve folk rock türündeki şarkılarıyla 70'ler rock müziklerini andıran bir havaya sahip. Night To Fall ise sabah duyduğunuzda, güçlü vokal girişi ve flüt sesleriyle kesinlikle yataktan kalkmanızı sağlayabilir.

Deftones - Lifter

''Ben yataktan zıplayarak kalkmak isterim, biraz daha ağır şarkılar olsun'' derseniz, bunun için alternatif/nu metal türünde müzik yapan Grammy ödüllü Amerikan grup Deftones'un Lifter şarkısı kesinlikle oldukça ideal.

Chuck Berry - Johnny B. Goode

Alarm müziği olarak seçilebilecek en eğlenceli şarkılardan biri kesinlikle Johnny B. Goode. Rock and roll havasını sonuna kadar taşıyan şarkıyla beraber gözlerinizi açtığınızda içinizde dans etme isteği oluşacak.

Steve Miller Band - Serenade

''Wake up, wake up, wake up and look around you'' sözlerinden oluşan nakarat kısmını alıp alarm müziğiniz yaparsanız hem anlamlı olur hem de güne neşeli bir şekilde başlayabilirsiniz.

Van Halen - Jump

Amerikalı efsane rock grubu Van Halen'ın en eğlenceli şarkılarından biri olan 'Jump', şarkının da ismi olduğu üzere yataktan zıplayarak çıkmak isteyenler için birebir. Ayrıca bu şarkı, Rolling Stone'nun, tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde yerini hala koruyor.

Elvis Presley - Jailhouse Rock

Rock'n Roll Kralı olarak da anılan Elvis Presley'nin, içinizde twist dansı yapma isteği uyandıran şarkısı Jailhouse Rock ile güne pozitif bir ruh hali ile başlayabilirsiniz.

Boney M. - Sunny

Reklamlarda, filmlerde, mutlaka bir yerde duyduğumuz pozitif bir şarkı: Sunny. 70'lerin disko müziklerinin en keyifli ve tanınır şarkılarından olan Sunny, uyanmakta zorluk çekenler için alarm müziği olarak seçilebilir.

Deep Purple - Burn

Listemize hard rock bir şarkıyla devam ediyoruz. Güçlü ve enerjik girişiyle yatağınızdan anında kalkmanızı sağlayacak, efsane grup Deep Purple'ın efsane parçalarından biri olan Burn şarkısını alarm müziği olarak düşünebilirsiniz.

Led Zeppelin - Immigrant Song

Şarkı, Led Zeppelin vokali Robert Plant'ın çığlığıyla beraber başlar. Şayet, bu çığlıkla beraber başlayan şarkıyı alarm müziğiniz yaparsanız, uyanmakta zorluk yaşamayacaksınız.

Placebo - Pure Morning

İngiliz alternatif rock grubu Placebo'nun, şarkıya da adını verdiği üzere sabaha saf bir başlangıç yapmak isteyenlerin alarm müziği olabilecek şarkısı: Pure Morning. Aynı zamanda grubun en çok dinlenen ve cover hali yapılan parçalarından biri.

Red Hot Chili Peppers - Dark Necessities

Ağırlıklı olarak funk rock yapan Red Hot Chili Peppers grubunun neredeyse tüm şarkıları, sabahları uyanmakta zorluk yaşayanlar için güne neşeli başlatabilir. Bunlardan uygun olan bir şarkıları ise Dark Necessities.

Incubus - Vitamin

Listenin son sırasında yine funk rock sayılabilecek bir şarkıyla devam ediyoruz: Vitamin. Enerjik girişiyle gerçekten vitamin niteliğinde olan Incubus grubuna ait olan şarkı alarm müziği olmak için ideal parçalardan biri.