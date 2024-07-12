Alarmı erteleme alışkanlığı birçok insanda vardır. Acaba bu alışkanlığın üstümüzde zararlı etkisi mi daha çok yoksa faydaları da var mı? Bilimin ışığında yanıtlayalım.

Sabahları, hele bir de hava soğuksa, alarmı erteleyip 5-10 dakika daha uyumanın verdiği keyif âdeta bu dünyada cenneti yaşatır…

Peki bu konuda bilim ne diyor? Sabahları alarmı ertelemenin üzerimizdeki etkisi olumlu mu yoksa olumsuz mu?

Faydalı yönleri var.

Stockholm Üniversinde yapılan araştırmada, alarmı 30 dakika ertelemenin bilişsel işlevlere herhangi bir negatif etkisi olmadığını gösterdi. Hatta ertelemeden sonra uyananlar, birtakım bilişsel testlerde daha iyi performans bile gösterdi.

Bunun yanı sıra Journal of Sleep Research dergisinde yayımlanan araştırmada alarmı ertelemenin toplam uyku süresini ciddi miktarda etkilemediği ve erteleme sırasında da uyku alınabildiği görüldü.

Diğer bir araştırma ise alarmı ertelemenin derin uykudan uyanmanın önüne geçerek uyku ataleti hissini azalttığını, böylece daha kolay uyanmayı sağladığını ortaya koydu.

Olumsuz yönleri de var elbette.

Uyku uzmanları, alarmı erteleyerek defalarca uyanmanın ve uykuya geri dalmanın uyku kalitesini böldüğünü ve bu durumun sonucunda yorgun hissetmeye yol açtığını söylüyor.

Stockholm Üniversitesinde yapılan bir araştırma ise sürekli alarm erteleme alışkanlığının kronik uykusuzluk ya da uyku apnesi gibi bozukluklara yol açabileceğini; bunu yapan kişilerin yeterince sağlıklı bir uyku alamadıklarını iddia ediyor.

Sonuç ne o zaman?

Araştırmaların geneline baktığımızda alarmı ertelemenin kişilerin genel uyku sağlığına göre değişebileceğine işaret ediyor. Ciddi uyku bozukluklarına sahip olmayan sağlıklı kişiler, 30 dakikaya kadar alarmı ertelediklerinde bir olumsuzlukla karşılaşmıyor.

Öte yandan uyku kalitesi yüksek olmayanlar veya başka sağlık problemlerine sahip olanlar için alarmı ertelemek zararlı olabiliyor.

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