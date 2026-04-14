Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

Rockstar Games'i hackleyen hacker grubu ShinyHunters, verileri herkese açık bir şekilde paylaştı.

Rockstar Games’i hackleyen hacker grubu ShinyHunters, fidye için verdiği sürenin dolmasına bir gün kala ele geçirdiği verileri kamuoyuyla paylaştı.

Sızdırılan veriler incelendiğinde, özellikle GTA 6 hakkında herhangi bir önemli bilgi bulunmuyor. Rockstar’ın daha önce çalınan verilerde önemli bir şey olmadığı söylemi de büyük ölçüde doğrulanmış oldu.

GTA Online para basmaya devam ediyor

Veriler, Rockstar’ın asıl gelir kaynağının bir kez daha GTA Online olduğunu gözler önüne seriyor.

GTA Online haftalık yaklaşık 9.6 milyon dolar gelir elde ediyor, yıllık kazanç ise neredeyse 500 milyon dolar seviyesinde. Red Dead Online ise haftalık 500 bin dolar civarında kalıyor ve yıllık geliri yaklaşık 26 milyon dolar.

PC oyuncuları oldukça geride

Sızan bilgilerde en dikkat çekici detaylardan biri de platform dağılımı oldu.

PlayStation 5, hem oyuncu sayısı hem gelirde zirvede

PC ise gelirlerde oldukça geride kaldı

Hatta Xbox One, PC’yi bile geride bırakmış durumda

Bu tabloyu yorumlamak gerekirse, GTA 6'nın PC sürümünün neden erkenden gelmediği oldukça bariz gibi.

Gelirlerin %75’i “Shark Card”lardan

GTA Online gelirlerinin yaklaşık %75’i, oyuncuların gerçek parayla satın aldığı “Shark Card” paketlerinden geliyor.

Daha da ilginci oyunun gelirinin büyük kısmı, oyuncuların sadece %4’lük bir kesiminden geliyor. Bu da “whale” olarak adlandırılan yüksek harcama yapan oyuncuların ne kadar kritik olduğunun göstergesi.