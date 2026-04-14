Sinema Salonlarının Yeniden Dolmasını Sağlayacak Ekran: Samsung, 14 Metrelik Yeni Sinema Ekranını Tanıttı!

Samsung, birçok sinema salonunda görebileceğimiz yeni 14 metrelik Onyx Cinema LED ekranını tanıttı.

Samsung, sinema teknolojisinde çıtayı yükseltecek yeni ürününü tanıttı.

CinemaCon 2026 kapsamında duyurulan 14 metrelik Onyx Cinema LED ekran, özellikle büyük ve premium sinema salonları için tasarlanmış durumda.

Evde izlemeyi unutturacak deneyim

Samsung’un yeni Onyx ekranı, bugünlerde unuttuğumuz sinemayı tekrar “özel bir deneyim” hâline getirmeyi hedefliyor.

Şirket yetkililerine göre insanlar artık evde elde edemeyecekleri bir kalite için sinemaya gitmek istiyor, ki bu dev ekran da tam olarak bunu sunuyor.

Daha büyük, daha parlak, daha etkileyici

Samsung'un yeni 14 metrelik Onyx Cinema LED ekranı:

4K 120Hz desteği ile ultra akıcı görüntü sunuyor.

300 nit parlaklık ile klasik sinema perdelerinden yaklaşık 6 kat daha parlak.

Sonsuz kontrast oranı sayesinde gerçek siyahlar ve derin detaylar sağlıyor.

20 metreye kadar büyütülebilen esnek modüler yapı ile dikkat çekiyor.

Keza Onyx ekranlar yalnızca film gösterimleriyle sınırlı değil. Canlı spor etkinlikleri, konserler, oyun turnuvaları ve kurumsal sunumlar için de kullanılabiliyor. Üstelik LED teknolojisi sayesinde salonun neresinde oturursanız oturun görüntü kalitesi değişmiyor.

Fas’ın Rabat şehrindeki Pathé sinemaları ve ABD’deki Trilith Cinemas gibi önemli lokasyonlarda bu yeni ekran kullanıma sunulmuş durumda. Yakında daha çok bölgede yaygınlaşması bekleniyor.