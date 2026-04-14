Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Sinema Salonlarının Yeniden Dolmasını Sağlayacak Ekran: Samsung, 14 Metrelik Yeni Sinema Ekranını Tanıttı!

Samsung, birçok sinema salonunda görebileceğimiz yeni 14 metrelik Onyx Cinema LED ekranını tanıttı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, sinema teknolojisinde çıtayı yükseltecek yeni ürününü tanıttı.

CinemaCon 2026 kapsamında duyurulan 14 metrelik Onyx Cinema LED ekran, özellikle büyük ve premium sinema salonları için tasarlanmış durumda.

İçerikten Görseller

Evde izlemeyi unutturacak deneyim

Samsung’un yeni Onyx ekranı, bugünlerde unuttuğumuz sinemayı tekrar “özel bir deneyim” hâline getirmeyi hedefliyor.

Şirket yetkililerine göre insanlar artık evde elde edemeyecekleri bir kalite için sinemaya gitmek istiyor, ki bu dev ekran da tam olarak bunu sunuyor.

Daha büyük, daha parlak, daha etkileyici

Samsung'un yeni 14 metrelik Onyx Cinema LED ekranı:

  • 4K 120Hz desteği ile ultra akıcı görüntü sunuyor.
  • 300 nit parlaklık ile klasik sinema perdelerinden yaklaşık 6 kat daha parlak.
  • Sonsuz kontrast oranı sayesinde gerçek siyahlar ve derin detaylar sağlıyor.
  • 20 metreye kadar büyütülebilen esnek modüler yapı ile dikkat çekiyor.

Keza Onyx ekranlar yalnızca film gösterimleriyle sınırlı değil. Canlı spor etkinlikleri, konserler, oyun turnuvaları ve kurumsal sunumlar için de kullanılabiliyor. Üstelik LED teknolojisi sayesinde salonun neresinde oturursanız oturun görüntü kalitesi değişmiyor.

Fas’ın Rabat şehrindeki Pathé sinemaları ve ABD’deki Trilith Cinemas gibi önemli lokasyonlarda bu yeni ekran kullanıma sunulmuş durumda. Yakında daha çok bölgede yaygınlaşması bekleniyor.

Samsung, Yol Tutması Sorununu Çözen Harika Bir Uygulama Yayımladı Samsung, Yol Tutması Sorununu Çözen Harika Bir Uygulama Yayımladı
Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Adaptörlerde ‘GaN’ Teknolojisi Nedir, Ne İşe Yarar, Ne Fark Yaratıyor?

Airfryer Kullanırken Yapılan Hatalar

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Sakalınıza Göre Gücünü Otomatik Ayarlayan ve Kendi Kendini Temizleyebilen Yeni Tıraş Makinesi Setini Tanıttı

Dyson'dan Kavurucu Yaz Sıcaklarına Çözüm Olarak El Tipi Vantilatör Tanıttı

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com