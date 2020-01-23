Albayraklar Holding, faaliyet gösterdiği diğer sektörlerdeki ticari alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle savunma sanayinden çekilme kararı aldı. Ar-Ge çalışmalarını durduran firma, savunma sanayi alanındaki hisselerini elden çıkararak, sektörden tamamen çekilecek.

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden biri olan Albayraklar Holding, sürpriz bir şekilde sektörden çekilme kararı aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, faaliyet gösterdikleri diğer sektörlerdeki ticari alacaklarını tahsil edememeleri sonucunda yeni savunma sanayi projelerindeki Ar-Ge çalışmalarını durdurmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

“Savunma sanayi firmamızın üzerindeki ürünlerin patent ve marka hakları ile birlikte satışa çıkarma kararı aldığımızı üzülerek beyan ederim” diyen Albayrak, üst üste gelen yüksek adetli siparişleri karşılayamadıklarını belirtti. Yaklaşık 750 bin adet silahın seri üretimi için ihtiyaçları olan desteğe bir türlü sahip olmadıklarını söyleyen Albayrak, savunma sanayinden çekilmek dışında ellerinden başka bir şey geldiğini ifade etti.

Albayraklar Savunma A.Ş tarafından geliştirilen yerli ve milli enerji silahı Wattozz

Albayraklar Savunma A.Ş., Aralık 2018’de Türkiye’nin ilk yerli ve milli enerji silahı ‘Wattozz’u dünyaya sunmuştu. Albayrak, o dönem yaptığı açıklamada, Wattoz ile piyasadaki ABD tekeline son verdikleri için örtülü tehditler almaya başladıklarını söylemişti.

Dünyanın ilk ve tek kablosuz elektroşok tabancası Wattozz’a 100'den fazla ülkeden talep geldiğini belirten Albayrak, seri üretime 2019 yılı itibarıyla başlayacaklarını dile getirmişti; ancak gelinen noktada şirketin gerekli finansmanı bulamadığı için amacına ulaşamadığı görülüyor. Albayraklar Holding, savunma sanayi dışında inşaat, kent temizliği, katı atık yönetimi ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.