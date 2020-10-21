ABD'li Siyasetçi'nin Twitch Yayını, En İyiler Arasına Girdi

ABD'li Siyasetçi Alexandria Ocasio-Cortez, dün akşam Twitch'te bir yayın gerçekleştirdi. Bu yayında Among Us oynayan siyasetçi, Twitch tarihin en çok izlenen yayınlarından bir tanesini gerçekleştirmeyi başardı. Cortez'in yayını, anlık 435 bin izleyici sayısına ulaştı.

ABD'de demokratlar tarafında siyasi bir isim olarak yaşamını sürdüren Alexandria Ocasio-Cortez, dün akşam ilk kez Twitch üzerinden yayın yaptı. Bu yayının asıl amacı, izleyicileri yaklaşmakta olan Başkanlık Seçimlerinde oy vermeye ikna etmekti. Ancak bu amaç, saatler içerisinde bambaşka bir hale büründü. Cortez'in Twitch'teki ilk yayını, Twitch tarihinin en iyilerinden bir tanesi olarak kayıtlara geçti.

Twitch'te yer alan istatistiklere göre, namıdiğer AOC'nin Twitch'teki ilk yayını, tam 435 bin anlık seyirci sayısına ulaştı. Twitch'le ilgili istatistikleri tutan TwitchTracker isimli bir internet sitesi ise AOC'yi, bugüne kadar en yüksek seyirci sayısına ulaşmış ilk 20 Twitch hesabı arasına yerleştirdi. Bu arada söz konusu yayının sohbet odaklı olmadığını, siyasetçinin bu yayın sırasında Among Us oynadığını belirtelim.

Twitch rekorları demişken, Twitch üzerindeki tarihi rekorun dünyaca ünlü yayıncı Ninja'ya ait olduğunu belirtmemiz gerekiyor. 2018 yılında kayıtlara geçen ve 600 bin oyunseverin izlediği bu yayında, Ninja ile Drake bir araya gelerek Fortnite oynamıştı. AOC'nin yayını, Ninja'nın rekorunu kıramamış olsa da tarihin en iyilerinden bir tanesi olmayı başardı.

AOC, söz konusu yayınını Pazartesi günü Twitter'dan duyurmuştu. Hatta takipçilerine de kendisiyle Among Us oynamak isteyip istemediklerini sormuştu. Bu tweet, D-MN, Pokimane, HasanAbi, Disguised Toast ve DrLupo gibi popüler yayıncılar tarafından etkileşim aldı. Bu arada, HasanAbi'nin bir Türk olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Oyun nasıl geçti diye soracak olursanız da AOC, daha önce bu oyunu oynamamış olmasına rağmen ilk oyununda "impostor" oldu.