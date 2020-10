Dünyanın En Hızlı Büyüyen Yayıncısı: Karşınızda Valkyrae

Valkyrae kullanıcı ismine sahip bir yayıncı, YouTube'daki izlenme istatistiklerini açıkladı. Ryan Wyatt'ın dikkatinden kaçmayan bu açıklamalar, Valkyrae'nin dünyanın hem en hızlı büyüyen yayıncısı hem de dünyanın en popüler kadın yayıncısı olduğunu gösteriyor. Valkyrae, bu başarısını Among Us'a borçlu.

Oyun yayıncılığı sektörü her geçen gün biraz daha genişlerken, bazı oyuncular bu sektörün zirvesi olmayı hakkıyla başarıyorlar. ABD'li Rachell Hofstetter da bunlardan bir tanesi. YouTube'dan yaptığı yayınlarla geçimi sağlayan yayıncı şu sıralar, dünyanın hızlı büyüyen yayıncısı olma durumunda. Valkyrae, bu başarıyı da Among Us isimli video oyunu sayesinde elde etti.

Among Us, 2018 yılında piyasaya sürülen bir oyun. Ancak yayıncılar bu oyunu keşfetmeden önce pek çoğumuz, bu tür bir oyunun varlığından bile habersizdik. Valkyrae de bu oyunu seven oyunculardan bir tanesi. YouTube'daki izlenme istatistiklerini Twitter üzerinden paylaşan yayıncı, başarısının ne boyutta olduğunu herkese gösterdi. Ryan Wyatt, yaptığı açıklamalarla Valkyrae hem dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı hem de dünyanın en popüler kadın yayıncısı olduğunu duyurdu.

Valkyrae'nin paylaştığı istatistiklere baktığımızda, yayıncının ocak ayındaki izlenme sayılarının aylık bazda 300 bin civarında olduğunu görüyoruz. Bu değer, ekim ayına geldiğimizde ise 11 milyona yükselmiş durumda. Ayrıca anlık izleyici sayısındaki rekorunu da geçen ay kıran Valkyrae, 67 bin kişiye kendini izletmeyi başardı. Bu başarıyı gerçekten de yok saymamak gerek.

İşte Valkyrae'nin Twitter'dan paylaştığı o istatistikler

Paylaştığı istatistiklerle ilgili açıklamalarda bulunan Valkyrae, bu başarısı nedeniyle Among Us'a teşekkür etti. Ancak şunu açıkça belirtmemiz gerekiyor ki Among Us, sadece Valkyrae'nin büyümesine yol açmadı. Türkiye'deki popüler yayıncılar da şu sıralar neredeyse Among Us'tan başka bir oyun oynamazken Moistcr1tikal, Trainwreckstv ve Corpse Husband gibi farklı ülkelerdeki yayıncılar da Among Us sayesinde popülaritelerini birkaç kat artırmayı başardılar.