Alfa Romeo ve Maserati, özel üretim otomobiller için güçlerini birleştirdi: Bottegafuoriserie

İtalyan devleri Alfa Romeo ve Maserati, sınırlı üretim otomobiller için Bottegafuoriserie adında ortak yapı kurdu. Bu marka altında üretilecek özel üretim otomobiller lüks ve özgünlüğe odaklanacak.

Alfa Romeo ve Maserati, Stellantis çatısı altında yeni bir sayfa açıyor. İki ikonik İtalyan marka, sınırlı üretim özel otomobiller için Bottegafuoriserie adında ortak bir yapı oluşturdu. Amaç, sadece araç üretmek değil; İtalyan zanaatkârlığını ve mühendislik becerisini yansıtan koleksiyon değerinde modeller ortaya koymak.

Bu yeni yapılanma dört alana odaklanacak: sınırlı üretim modeller, müşteriye özel kişiselleştirme (fuorisérie), klasik araç restorasyonu ve yarış teknolojisinin yeni modellere aktarımı. Tüm bu çalışmalar, İtalya’nın otomotiv kalbi olan Emilia-Romagna, Lombardy ve Piedmont bölgelerinde yapılacak.

Bottegafuoriserie’nin ilk meyveleri henüz tanıtılmasa da, bu iş birliği Alfa Romeo ve Maserati için sadece ticari değil, aynı zamanda kültürel bir adım olarak görülüyor. Stellantis yöneticilerine göre bu girişim, iki markanın geçmişle geleceği buluşturduğu “duygusal bir yeniden doğuş”.

Bu ortaklık sayesinde Alfa ve Maserati, kişiselleştirilmiş lüksü öne çıkaran çok sınırlı sayıda üretilecek modellerle Ferrari ve Bugatti gibi üst düzey rakiplere meydan okuyacak.