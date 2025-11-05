Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Alfa Romeo ve Maserati, özel üretim otomobiller için güçlerini birleştirdi: Bottegafuoriserie

İtalyan devleri Alfa Romeo ve Maserati, sınırlı üretim otomobiller için Bottegafuoriserie adında ortak yapı kurdu. Bu marka altında üretilecek özel üretim otomobiller lüks ve özgünlüğe odaklanacak.

Alfa Romeo ve Maserati, özel üretim otomobiller için güçlerini birleştirdi: Bottegafuoriserie
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Alfa Romeo ve Maserati, Stellantis çatısı altında yeni bir sayfa açıyor. İki ikonik İtalyan marka, sınırlı üretim özel otomobiller için Bottegafuoriserie adında ortak bir yapı oluşturdu. Amaç, sadece araç üretmek değil; İtalyan zanaatkârlığını ve mühendislik becerisini yansıtan koleksiyon değerinde modeller ortaya koymak.

Bu yeni yapılanma dört alana odaklanacak: sınırlı üretim modeller, müşteriye özel kişiselleştirme (fuorisérie), klasik araç restorasyonu ve yarış teknolojisinin yeni modellere aktarımı. Tüm bu çalışmalar, İtalya’nın otomotiv kalbi olan Emilia-Romagna, Lombardy ve Piedmont bölgelerinde yapılacak.

Bottegafuoriserie’nin ilk meyveleri henüz tanıtılmasa da, bu iş birliği Alfa Romeo ve Maserati için sadece ticari değil, aynı zamanda kültürel bir adım olarak görülüyor. Stellantis yöneticilerine göre bu girişim, iki markanın geçmişle geleceği buluşturduğu “duygusal bir yeniden doğuş”.

Bu ortaklık sayesinde Alfa ve Maserati, kişiselleştirilmiş lüksü öne çıkaran çok sınırlı sayıda üretilecek modellerle Ferrari ve Bugatti gibi üst düzey rakiplere meydan okuyacak.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim