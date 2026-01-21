"Android'in iPhone'u" OnePlus'ın Kapanacağı İddia Edildi: Şirketten Resmî Açıklama Geldi

OPPO bünyesindeki akıllı telefon markası OnePlus'ın düşük satışlar nedeniyle kapanacağı iddia edildi. Şirketten konuya ilişkin resmî açıklama geldi.

Son zamanlarda akıllı telefon sektöründe ciddi dalgalanmalar yaşanıyordu. İlk olarak pek iyi bir süreçten geçmeyen realme, OPPO ile birleşerek bir alt marka hâline gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ise ASUS’un düşük satışlar nedeniyle akıllı telefon sektöründen çıkış yapacağı resmen açıklanmıştı.

Android Headlines tarafından yayımlanan yeni bir haber ise bir diğer marka OnePlus ile alakalıydı. İddiada, satış rakamlarının hızla düşmesi ve geliştirme maliyetlerinin artık karşılanamaması nedeniyle OnePlus akıllı telefon markasının tamamen kapatılmaya hazırlandığı öne sürüldü.

OnePlus iddiaları yalanladı

İddialarda OPPO’ya bağlı olarak hizmet veren OnePlus’ın son zamanlarda satışlarında ciddi düşüş yaşadığı ve artık maliyetlerin karşılanamadığı bildirilmişti. Bu yüzden de markanın kapatılacağı aktarılmıştı. Verilere göre OnePlus satışları geçtiğimiz yıllarda %20 civarı kadar düşüş yaşayarak 14 milyon seviyelerine kadar düştü. Satışlarının %74’ü Hindistan’dan olan şirketin ofislerinde çalışan sayısının çok azaldığı, operatörlerle olan sözleşmelerini kaybettiği gibi bilgiler de paylaşıldı.

Ancak bu sektörde gündem olan bu iddialardan sonra direkt olarak OnePlus’ın kendisinden bir açıklama geldi. OnePlus Hindistan CEO’su Robin Liu, yaptığı paylaşımda markanın kapatılacağı iddialarının “yanlış bilgi” olduğunu belirterek haberleri yalanladı. Şirketin faaliyetlerine normal bir şekilde devam edeceğini, hissedarların bu iddialara inanmaması gerektiğini ifade etti. Tabii ki bu açıklama Hindistan tarafıyla alakalı. Avrupa, Çin ve Amerika ile ilgili bilgi yok. Ancak en büyük pazarlarından birinin Hindistan olduğunu düşünürsek şirketin faaliyetlerine devam edeceğini söyleyebiliriz.

OnePlus için işlerin iyi gitmediği bilinen bir gerçek. Şirketin pazar payı gün geçtikçe daha da düşüyor ve satışlar azalıyor. Resmî açıklamaya bakarak iddiaların aksine hâlâ telefon satışlarının devam edeceğini söyleyebiliriz. Neler yaşanacağını zamanla göreceğiz.