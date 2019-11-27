Çinli e-ticaret devi Alibaba, Hong Kong Borsası'nda halka arzından 11.3 milyar dolar gelir elde ederek rekor kırdı. Şirketin halka arzı için düzenlenen törende açılış gongunu bir Türk çaldı.

Alibaba Group'un hisseleri New York'tan sonra Hong Kong borsasında da işlem görmeye başladı. Şirketin halka arzı için düzenlenen törende, açılış gongunu bir Türk çaldı. Alibaba hisseleri, ebebek'in Genel Müdürü Halil Erdoğmuş'un gongu vurmasının ardından işlem görmeye başladı.

Erdoğmuş, yaşadığı ilginç deneyimle ilgili olarak, "Hayatım boyunca çok farklı deneyimler yaşadım. Bir çok konuya şahit oldum. Bununla birlikte yaklaşık 15 milyar dolarlık Alibaba halka arzının Hong Kong Borsası'nda gongunu çalan iki kişiden birisi olmak, tüm yaşadıklarımdan farklıydı" ifadelerini kullandı.

Nasıl Davet Edildi?

Sosyal medya hesabı üzerinden, "Eşsiz bir deneyim" başlığıyla bir açıklama paylaşan Halil Erdoğmuş, "Her şey, bizim ebebek olarak geçen yıl Aliexpress ile çalışmaya karar vermemiz ile başladı. Aliexpress bu yıl Çin dışındaki üreticilerin, satıcıların ürünlerini de dünya ile buluşturacak bir platformu hayata geçirdi. Biz de ebebek olarak bu deneyimi yaşayan ilk tedarikçilerinden birisi olmuştuk. Henüz Aliexpress’nin yüz milyarlarca dolar cirosunun içinde birkaç yüz bin dolar ciro seviyesine ulaşamamış olsak da, sanırım onların yaptıkları işe ilk inananlardan olmak bizim, Eylül ayında Aliexpress'nin 20. Kuruluş yıldönümü etkinliğine davet edilmemize vesile oldu" dedi.

Gongu çalan iki kişiden biri oldu

Erdoğmuş, Hong Kong'da gongu çalana kadar geçen süreci şöyle anlattı:

"Kuruluş yıldönümü etkinliklerinde gördüklerimizi ve hissettiklerimizi blogumuzda paylaşmıştık. Bizi bu kez Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’nda (HKEX) 10 milyar dolardan daha büyük bir rakamla son yılların en büyük halka arzlarından birisine şahit olmaya davet edildik. Hong Kong’daki iç karışıklıklardan dolayı son 3 gün kalana kadar iptal riski olan bu davet için nihayet sıkıntı yaşanmadan yola çıktık. Havaalanında karşılanıp otelimize yerleştirildik. Ertesi gün akşam yemeğinde Alibaba Group CEO’su Daniel ile tanıştık.

Diğer 9 kişinin de kendine özel Aliexpress hikayeleri vardı. Ruanda’da dönüşüm hammaddelerden yerel ayakkabı üreten genç kızdan, Avustralya’da kendi hikayesini yazıp Aliexpress ile tanışan arkadaşımıza kadar hepimiz, Aliexpress’nin globalleşmedeki iş birliği misyonuna olan inancımızla seçilmiştik sanırım. Yemek sonrası HKEX binasına ön prova yapmak üzere geldik. Elimize verilen, seremoni sırasında nerede duracağımızı gösteren kağıtta sabah 09:30 da HKEX Gongunu çalacak iki kişiden birisinin ben olduğunu gördüm. Saat 09:29:50’de geri sayım başladı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve GONGGGG. Bu deneyimi sanırım ömrümün sonuna kadar unutamayacağım. İnşallah bizim de şirketimiz de bir gün bu başarıları görür ve bizde bu kez Aliexpress yöneticilerini davet eder kendi gongumuzu çaldırırız."

Alibaba rekor kırdı

Çinli online alışveriş devi Alibaba, Hong Kong Borsası'nda halka arzının gerçekleştiği ilk işlem gününün ardından %6'nın üzerinde değer kazandı. Halka arzdan 11.3 milyar dolar elde eden Alibaba, böylelikle Uber'in 8 milyar dolarlık rakamını geçerek, 2019 yılının en değerli halka arzı oldu.

İşte Alibaba'nın halka arzında Halil Erdoğmuş'un gongu çaldığı anlar: