Alien Filminin İkonik Uzaylısı Fortnite'a Geldi [Video]

Epic Games, Fortnite'a gelen yeni içeriklerini duyurdu. Bu içerikle birlikte oyuncular, Alien filminin ikonik uzaylı yaratığı olarak bilinen Xenomorph'ları avlayabilecekler. Ayrıca Uzay Ekipmanı isimli bir eşya paketi de oyunculara birkaç yenilik sunacak.

Son yılların popüler hayatta kalma oyunlarından Fortnite'a yeni bir içerik geldi. "Aliens vs. Predator" isimli bilim kurgu filminden esinlenerek oluşturulan paket, Ripley ve Xenomorph'u oyuna getiriyor. Ayrıca bu içerikle birlikte "Uzay Ekipmanı" isimli bir eşya paketi de oyuna dahil edildi. Bu pakette özel bir kazma, yeni bir planör ve bir de oyun içi ifade yer alıyor.

Epic Games, Fortnite'ın daha fazla oyuncuya ulaşabilmesi için elinden geleni yapıyor ve son içerik güncellemesi, bilim kurgu tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Hazırladığı içerik ile ilgili bir de tanıtım videosu yayınlayan Epic Games, güncellemenin oyunculara neler sunabileceğini gözler önüne seriyor.

Fornite'ın yeni içeriği için hazırlanan afiş

Epic Games'in yayınladığı tanıtım videosu, oyuncuların bu içerikle uzaylı avına başlayacağını ortaya koyuyor. Bu bağlamda oyuncular, Xenomorph avına başlayabilecekler.

Fortnite'ın Alien öğeleri için yayınladığı tanıtım videosu