Bilim insanları, alkol bağımlılığını durdurmak için uyguladıkları bir gen tedavisinin maymunlar üzerinde etkili olduğunu açıkladılar. Ancak bu tedavi yöntemi her alkol bağımlısı için kullanılabilir değil.

Bir grup bilim insanının maymunlar üzerinde yaptığı gerçekleştirdiği bir çalışma, insanların alkol bağımlılığından anında kurtulmalarının bir yolunun olduğunun anlaşılmasını sağladı. Uzmanlar, maymunlara uyguladıkları bir gen tedavisi ile bağımlı hale gelen hayvanların alkol tüketimlerini durdurmayı başardılar. Gelin hep birlikte, toplumun bazı kesimleri için hayat kurtarıcı olacak potansiyeldeki gelişmeya yakından bakalım.

İnsanların alkol kullanmalarının ve bundan keyif almalarının temel nedenlerinden bir tanesi, alkolün beyinde yarattığı etkidir. Alkol tüketen bir bireyin beyni, iyi hissetmeye yarayan dopamin moleküllerinin hızla sentezlenmesini sağlar. Alkolün çok fazla tüketilmesi ve beynin buna alışması, zamanla dopamin salgısını azaltır ve bunun sonucunda daha fazla alkol tüketimi yaşanır. Ve en nihayetinde de alkol bağımlılığı başlar. İşte maymunlar üzerinde yapılan çalışma, bu durumun ortadan kaldırılmasının hızlı bir yolunun olduğunu ortaya koydu. En azından uzun süreli tedavilere kıyasla...

Tek seferlik gen tedavisi, alkol isteğini yarı yarıya düşürdü!

ABD'de hizmet veren Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, araştırma için 4 al yanaklı makak maymunu kullandılar. Hayvanları önce alkolik yapan araştırmacılar, sonraki aşamada da gen tedavisi uygulamaya başladılar. Bunu bir yıllık sürece yayan ve süreç içerisinde alkolik maymunlara belirli periyotlarda gen tedavisi uygulayıp sonra yeniden alkol ikram eden bilim insanları, çarpıcı bir sonuca ulaştılar. Öyle ki gen tedavisi, daha ilk seansta alkol isteğini yüzde 50 düşürmeyi başarmıştı. Tedavi, bir yıllık süreç sonunda yüzde 90 başarıya ulaştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, araştırmanın baş yazarı Kathleen Grant oldu. Geçmişte de alkol bağımlılığı üzerinde çalıştığını söyleyen bilim insanı, daha önce bu kadar etkili bir tedavi yöntemine denk gelmediğini ifade etti. Araştırmacı, konuyla ilgili olarak "Artık alkol kullanım bozukluğu olan insanları kısa bir süre için içkiyi bırakmaya nasıl ikna edebileceğimizi biliyoruz." dedi.

Peki bu gen tedavisi sırasında tam olarak ne yapıldı?

Geçmişte yapılan araştırmalar, GDNF isimli bir proteinin beyinde uyarılara yol açtığını ve bu uyarı sayesinde dopamin üretiminin tetiklendiğini gözler önüne sermişti. İşte alkolik maymunlara uygulanan gen tedavisinin can alıcı noktası da tam olarak bu protein. Uzmanlar, maymunların beyin sapına yakın bir yere GDNF proteininin üretimini sağlayan genler enjekte ettiler. Bu genler protein üretimini, protein de dopamin üretimini tetikledi. Böylelikle maymunların alkol almalarına gerek kalmamıştı. Çünkü dopamin, alkol kullanılmıyor olsa da salgılanıyordu.

Gen tedavisi, bugüne dek daha çok kanser gibi ağır hastalıklarda uygulanan ağır bir yöntem. Öyle ki gen tedavisinin yan etkileri arasında ağır enfeksiyonlar, şiddetli bağışıklık sistemi reaksiyonları ve hatta kanser bile bulunuyor. Bunun bilincinde olan Kathleen Grant, maymunlarda etkili olduğu tespit edilen tedavi yönteminin insanlar üzerinde ancak "son çare" olabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, bilim insanına göre bu yöntem, sadece ileri düzeyde alkol bağımlısı olan bireyler üzerinde kullanılmalı.