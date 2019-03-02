Alkolün Yabancı Dil Konuşmayı Kolaylaştırdığı Tespit Edildi

Çağımızın gerekliliklerinden biri olan yabancı dil üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, ilginç sonuçların ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Psychopharmacology isimli dergide yayınlanan bir araştırmaya göre alkol, insanların yabancı dil konuşmasını kolaylaştırıyor.

Yeni bir dil öğrenmek oldukça zor olsa da son yıllarda geliştirilen teknikler, bu zorlu aktiviteyi daha kolay hale getiriyor. Yabancı dil öğrenme konusunda yapılan bilimsel araştırmalar da insanların ana dili dışındaki dilleri kolayca konuşabilmesine katkı sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde Psychopharmacology dergisinde yayınlanan bir araştırma, oldukça şaşırtıcı sonuçları ortaya çıkardı.

İngiliz ve Hollandalı araştırmacıların ortaklaşa yürüttüğü deneylerde, alkolün yabancı dil konuşabilme yeteneği üzerindeki etkisi araştırıldı. Hollanda'da bulunan Maastricht Üniversitesi'nden ana dili Almanca olan 50 öğrenci ile yapılan deneylerde her bir öğrencinin Hollandalı konuşmacılarla 2 dakika boyunca konuşmaları istendi.

Yapılacak görüşmelerden önce öğrencilerin yarısına su, yarısına ise alkollü içecekler verildi. Öğrencilerin kilolarına göre belirlenen alkol miktarı, öğrencilerin bilinçlerini kaybetmemelerini sağlayacak düzeyde ayarlandı.

Deney sırasında konuşmalar kaydedildi ve öğrencilerin alkol alıp almadığını bilmeyen Hollandalı yerel konuşmacılar, öğrencilerin Hollandaca konuşma yeteneklerini notlandırdı. Buna ek olarak görüşmeler tamamlandığında öğrencilerin de kendilerine not vermeleri istendi.

Deney sonuçlarını değerlendiren araştırmacılar, oldukça ilginç sonuçlara ulaştı. Hollandalı yerel konuşmacılar, iki grubun dil bilgisi ve kelime haznesinin birbirine çok yakın olduğunu ve alkollü öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha akıcı konuştuğunu tespit etti. Araştırmalar sonucu ortaya çıkan bir diğer şaşırtıcı detay ise alkol alıp daha akıcı konuşan öğrencilerin kendilerine verdikleri notların, diğer gruptaki öğrencilere benzer olması.

Alkolün yabancı dil konuşma yeteneği üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna varabilmek için diğer diller üzerinde de benzer deneyler yapılması gerektiğini belirten araştırmacılar; ulaşılan sonuçların 1972'de gerçekleştirilen, Amerikalı konuşmacıların alkol aldıklarında Tayca'yı (Tayland dili) daha akıcı şekilde konuştuklarını gösteren deneyin sonuçlarıyla uyuştuğunu söylüyor.

Deneyler boyunca öğrencilerin duyguları analiz edilmese de araştırmacılar, az miktarda alkolün yabancı dil konuşabilme kaygısını azalttığını düşünüyorlar. Ayrıca deney sonuçlarında, alkol seviyesinin yükselmesi durumunda istenen sonuçların alınamayacağı da belirtiliyor.

Çalışmanın diğer detaylarına buraya tıklayıp orijinal makaleyi inceleyerek ulaşabilirsiniz. Gelecekte diğer diller üzerinde de yapılacak çalışmalarla alkolün yabancı dil yeteneği üzerinde etkili olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.