Alman Havacılık ve Uzay Merkezi, oldukça ilginç ve alışılmadık bir konsept araç tasarımının altına imzasını attı. Tamamen otonom olması için tasarlanan araç; bir servise, otobüse ya da bir kargo aracına dönüşebiliyor.

Daha önce sizlere birçok farklı konsept araç tasarımı haberi aktarmıştık. Bu tasarımlardan bazıları geleceğe ait yani yenilikçi konseptlerdi. Ancak Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'den bu zamana kadar hiç görülmemiş, ilginç bir tasarım geldi.

Bu U-Shift konsept tasarımda, araç kendisini kargo kozasından kullanıma hazır bir otobüse ve hatta mobil sataş aracına dahi dönüştürebiliyor. Araç, bu değişimi üstüne konumlandırılmış olan kapsül benzeri yapıyı değiştirerek gerçekleştiriyor.

Çok amaçlı konsept araç tasarımı

Bu alışılmadık konsept tasarımda araç, yere oldukça yakın duruyor. Ayrıca sistem tamamen kendi kendisini sürmesi için tasarlanması sebebiyle bir sürücü koltuğuna da ihtiyaç duymuyor. Alman Havacılık ve Uzay Merkezi, kapsülün, diğer kullanıma özel araçlardan çok daha ucuz olacağını da iddia etti. Ayrıca aracın farklı amaçlarla kullanılabilmesi de bir artı olarak hanesine yazılıyor.

Havacılık ve uzay merkezinden yapılan açıklamaya göre, konsept kargo kapsülünde dört palete yetecek kadar alan bulunuyor. Ayrıca yolcu kozası da yedi koltuk ve ekstra olarak bir adet katlanabilir koltuk alabilecek bir alana sahip.

Bu yenilikçi prototip, hâlihazırda var. Tamamen otonom olması için tasarlanmış olsa da yakındaki bir sürücü tarafından uzaktan kontrol ediliyor. Araç tamamen otonom hale geldiğinde, tüm gün boyunca yolcu ve yük taşıyabilecek şekilde tasarlandı.

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi, bu konseptin güç aktarım mekanizmasını güçlendirmeye, ağ donanımı yüklemeye ve yeni batarya sistemi de dâhil olmak üzere diğer geliştirmeleri yapmaya odaklanmış durumda.