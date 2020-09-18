İki tasarımcı tarafından ortaya çıkarılan Porsche 411 konsepti; geleceğin otonom elektrikli otomobillerine alternatif bir bakış sunuyor. 411'in en dikkat çeken yeni, sürüşe değil konfora önem veren bir iç mekana sahip olması.

Geleceğin otomobilleri söz konusu olduğunda çoğunluk; otonom sürüş, elektrikli, sürücülere daha fazla konfor ve teknoloji sunan otomobiller hayal ediyor. Peki gerçek bir fütüristik otomobil nasıl bir tasarıma sahip olurdu hiç düşündünüz mü?

Hussain Almossawi ve Marin Myftiu, Alman spor otomobil üreticisi Porsche’nin en popüler otomobillerinden 911’in ikonik tasarımını fütüristik tasarım öğeleri ile harmanlayarak Porsche 411 konseptini ortaya çıkardı.

Porsche 411 konsept tasarımı

Motor kaputu ya da bagaj kapatı bulunmayan yekpare bir gövdeye sahip olan Porsche 411 konsepti, orijinal 911’in oval tasarım çizgilerini sürdürüyor olsa da kesinlikle bizim dünyamızdan bir otomobil gibi gözükmüyor.

Porsche 411 konsept bir otomobil olduğu için hakkında fazla teknik bulunmuyor. Ancak tasarımcıların açıklamasına göre araç, saatte 400 kilometre hıza ulaşabilecek kadar güçlü bir elektrik motoruna sahip olacak.

Aracın içine baktığımızda da en az dışı kadar fütüristik bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Yalnızca iki adet koltuğu bulunan aracın koltukları, sürücüyü dik pozisyonda, yola konsantre tutmaktan ziyade konforlu tutmak üzere geniş ve yatay olarak tasarlanmış. Araçta bir direksiyon simidi bulunsa da otonom sürüş desteği, sürücünün arkasına yaslanıp yolculuğun keyfini çıkarmasına izin veriyor.

Porsche 411 konsepti ile ilgili en ilginç detay, aracın içinde LED gösterge paneli dışında herhangi bir ekran bulunmaması. Elbetteki 411, gerçek hayatta satın alıp kullanabileceğimiz bir otomobil değil ancak böylesine fütüristik bir araçtan daha teknolojik bir iç mekan beklemek çok da yanlış olmaz. Porsche’den bir gün gerçekten de böyle bir konsept otomobil görüp göremeyeceğimizi ise şu an için bilmiyoruz.

Porsche 411 görselleri