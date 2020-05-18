Alman Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, Facebook’un WhatsApp’taki meta verileri elde ettiğini söyleyerek, devlet kurumlarına WhatsApp’ı kullanmaması talimatını içeren bir mektup gönderdi.

Alman Handelsblatt gazetesinin yaptığı habere göre Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, tüm devlet kurumlarına WhatsApp’ı kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu. Facebook’a ait olan WhatsApp’ın her mesaj gönderildiğinde Facebook’a meta verileri ilettiğini söyleyen Kelber, WhatsApp’ın bu sayede şirketin IP adresine, konum verilerine, akıllı telefon ve işletim sistemi hakkındaki bilgilere ve mesajın gönderildiği tarih ve saat bilgilerine ulaşabildiğini söyledi.

Kelber’in yaptığı açıklamanın ardından gazeteye konuşan WhatsApp yetkilisi, WhatsApp’ın kullanıcı verilerini Facebook’a iletmediğini söyledi. Yetkili, “WhatsApp, mesajlar varsayılan olarak şifrelenmiş oldukları için onları okuyamaz” derken, mesajların sadece birbirleri ile mesajlaşan kişiler tarafından okunabildiğini, Facebook’un bu mesajlara erişimi olmadığını söyledi.

Öte yandan Alman Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, bu verilere erişen uzmanların; iş, mali durum, hobiler, hastalıklar gibi bilgileri de ekleyerek kullanıcı profili oluşturabildiğini söyledi. Bu konuda kim doğru söylüyor, elbette bilemiyoruz, ancak Facebook’un bu noktada daha önceden sabıkası bulunuyor. Facebook’un geçtiğimiz senelerde dolaylı yoldan ABD seçimlerine etki ettiği anlaşılmış ve bu süreçte çok sayıda insan Facebook’u silmişti.

Facebook’u silmek yeterli mi?

Facebook bu olayın ardından güvenlik önlemlerini sürekli artırdığını ve eskisinden daha dikkatli olduğunu söylese de kullanıcılar Facebook’tan ayrılmaya devam ediyor. Elbette burada akıllara takılan bir soru var. Facebook’u silmek yeterli mi? Bildiğiniz gibi Facebook, aynı zamanda Instagram ve WhatsApp’ın da sahibi. Yani Facebook’u silseniz bile bu platformları kullanıyorsanız, bilgileriniz yine Facebook’a ulaşacaktır.