Geçtiğimiz aylarda, artık WhatsApp üzerinden gelen görüntülü aramaların Messenger üzerinden bir odaya taşınıp 50 kişiye kadar grup olarak görüşme yapılabileceği haberi duyurulmuştu. Bu özellik bazı kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başladı.

WhatsApp üzerinden artık grup görüntülü aramaların destekleneceği geçtiğimiz birkaç aydır gündemi meşgul etmekte. Son gelen bilgiler doğrultusunda Facebook, Zoom'un pazar payına ortak olmak için yaptığı çalışmaları hızlandırmışa benziyor. Söz verildiği üzere artık 'Messenger Rooms' adlı 50 kişiye kadar grup görüşmelerinin sağlanabileceği görüntülü konuşma eklentisi WhatsApp üzerinde görüntülenmeye başladı.

WABetaInfo'ya göre, WhatsApp'in Android ve IOS beta sürümlerinde aramalarınızı Messenger Room'a yönlendirecek kısa yollar görüntülenmeye başladı. Kullanıcılar bu kısa yolları kullanarak direkt biçimde bir uygulamadan diğerine geçebilecek.

Şu an için bu özellik sadece bazı kullanıcılar ve ülkeler için kullanıma açık, yani kendi WhatsApp sürümünüzü beta sürümüne geçirseniz bile şu noktada Messenger Room özelliğinden faydalanamayabilirsiniz.

Diğer Facebook uygulamalarına da gelecek

Facebook, ilk olarak Messenger Room uygulamasından bahsettiğinde bu uygulamanın, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp ve Portal üzerine entegre edilebileceğini duyurmuştu ve yeni gelen bu bilgiler ile Facebook'un işin WhatsApp ayağında hiç vakit kaybetmeye niyeti olmadığını anlıyoruz. Eğer testler beklenildiği gibi sonuçlanırsa kısa bir zamanda bütün WhatsApp kullanıcılarının bu özelliğe erişmesi bekleniyor.

Messenger Room, rakipleri olan Zoom, Teams veya Meet gibi uygulamalar ile aynı mantıkta çalışıyor. Kullanıcılar bir Facebook hesapları olmasa dahi bağlantılar aracılığı ile görüşmelere katılabiliyor. Ayrıca Facebook, yapılacak görüşmelerin sanal altyapıları için de büyük destek sağlayacak.

Hepimizin mecburen evlerimizde kaldığımız ve görüntülü konuşmanın daha büyük bir önem taşıdğı bu dönemde WhatsApp, kendi içinde Messenger Room kullanılmadan yapılacak olan görüntülü görüşmeler için de yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan güncelleme ile artık WhatsApp içerisinde de 8 kişiye kadar görüntülü grup görüşmeleri yapılabiliyor. Bunun yanı sıra Google'da kendi video görüşme uygulamaları için geliştirmelerine devam ediyor.