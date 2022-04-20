Almanya, Ziraat Bankası'na Kayyum Atadı! Peki ama Neden?

Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası'nın Almanya operasyonlarına kayyum atandı. İki yıldır denetlenen bankaya söz konusu atama bu sabah gerçekleşti. Almanya, kayyum atama kararının nedenini de açıkladı.

Kamu bankaları arasında yer alan ve yurtdışında yüzlerce şubesi bulunan Ziraat Bankası, Almanya'da kara para aklama ve bankacılık işlemlerinde usulsüzlük suçlamaları ile karşı karşıya kaldı. Almanya'daki merkezi Frankfurt'ta bulunan Ziraat Bankası'na söz konusu iddialar kapsamında kayyum atayan Almanya, bankayı tamamen Alman Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BaFin) denetimine aldı.

Ziraat International'in Almanya koluna kayyum atayan Alman hükümeti, Alman Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun internet sitesindeki açıklama ile yaşananları ve gerekçeleri açıkladı. Buna göre Ziraat International, özellikle Türkiye'deki iş insanlarına düşük 'Euro faizi' ile krediler veriyordu. Bu krediler 30 milyon Euro'lara kadar çıkabiliyordu.

Ziraat International'in Almanya ayağına kayyum

Alman Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BaFin) internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre ticari işlemler ve kredilerde usulsüzlükler sebebiyle bankaya kayyum atayan Almanya, Ziraat'in bazı yerel yasaları ihlal ettiğini söyledi. Yapılan açıklamaya göre Ziraat Bank Int. AG, Alman Bankacılık Kanunu'nun 25 a (2) maddesini ihlal etti ve bu nedenle yine aynı kanunun 45c (2) maddesi uyarınca kayyum ataması yapıldı.

Henüz atanan kayyumun kim olduğu paylaşılmazken, bu kararın 11 Şubat tarihinde alındığı ve bugün kesinleştiği bilgisi de verildi. Yaklaşık iki yıldır denetlenen Ziraat International, kayyum atanmaması için tüm yönetim kurulu ve genel müdürlerini değiştirmişti. Ayrıca bankaya çok ciddi para cezaları kesilmiş ve yapılması gerekenler 14 madde halinde belirtilmişti.

Türkiye cephesinden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.