600 TL Değerindeki Hikâyesiyle Ağlatacak Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam'de hikâye tabanlı oyunları sevenlerin beğeneceği bir oyun ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle hikâye tabanlı oyunları sevenlerin beğeneceğini düşündüğümüz bir oyun ücretsiz olmuş durumda.

Along the Edge'i önümüzdeki birkaç gün içinde kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

Along the Edge nasıl bir oyun?

Bir bebeğini kaybetmesi, ayrılığı ve beklenmedik bir mirasın ardından Daphné her şeyi geride bırakıp Fransız kırsalında yeni bir hayata başlamak için karar verir. Orada, bir cadı soyunun son torunu olduğunu keşfeder. Peki aile geleneğini benimseyecek mi?

Along the Edge'i buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.