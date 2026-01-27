Milyonlarca Oyuncuyu İlgilendiriyor: Steam'deki "Haksız Fiyat Politikası" Nedeniyle Valve'a Dava Açıldı

Steam'deki haksız fiyat politikası nedeniyle Birleşik Krallık'ta Valve'a dava açıldı. Valve davanın reddedilmesini talep etse de şirketin bu talebi reddedildi.

Dünyanın en büyük PC oyun platformu Steam’in sahibi Valve, Birleşik Krallık’ta 656 milyon sterlinlik dev bir dava ile karşı karşıya.

Appeal Tribunal’inin (Rekabet Temyiz Mahkemesi) verdiği kararla, Steam’in “haksız fiyatlandırma ve pazar hakimiyetini kötüye kullanma” iddialarını içeren dava mahkemeye taşınacak.

Dava 14 milyon oyuncu adına açıldı

Dava, dijital haklar savunucusu Vicki Shotbolt tarafından 2024 yılında açılmıştı. Shotbolt, 2018’den bu yana Steam üzerinden oyun ya da ek içerik satın alan yaklaşık 14 milyon Birleşik Krallık kullanıcısını temsilen hareket ediyor.

Keza davanın kazanılması hâlinde milyonlarca oyuncunun tazminat alma hakkı elde edebileceği söyleniyor.

İddia: Steam oyuncuları ve yayıncıları kilitliyor

Dava dosyasına göre Valve, oyun yayıncılarını rekabeti kısıtlayan sözleşmelere zorluyor. Bu sözleşmelerin, oyunların başka platformlarda daha erken ya da daha ucuza satılmasını engellediği öne sürülüyor.

Ayrıca bir oyunu Steam’den satın alan kullanıcıların tüm ek içerikleri yine Steam üzerinden almak zorunda kalması, platformun oyuncuları “ekosistem içine kilitlediği” şeklinde yorumlanıyor.

%30 komisyon tartışması

Shotbolt’a göre bu durum Valve’ın, oyun ve ek içerik satışlarında %30’a varan “aşırı komisyonlar” almasına olanak tanıyor.

Bu da sonuç olarak Birleşik Krallık’taki oyuncuların, PC oyunları için gereğinden fazla ödeme yapmasına neden oluyor.

Valve, davanın yargılamaya taşınmaması gerektiğini savunsa da mahkeme bu talebi reddetti. Şirketten konuya ilişkin resmî bir açıklama ise henüz gelmiş değil.