Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, tarihî uzay yolculuğunda yanına aldığı şeylerin listesini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizin tarihinde bir ilk yaşandı ve bir Türk astronot, Ay-Yıldızlı bayrağımızla uzaya bir yolculuk gerçekleştirdi. Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonunda çalışmalarına devam eden Alper Gezeravcı, bir yandan da Türkiye ile paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Tarihinin çok önemli bir kısmında göçebe kültürle yaşayan Türk milletini temsil eden Gezeravcı, buna uygun olarak yolculuğunda yanına Türk Yörük Kültürü'ne ait bazı sembolleri de uzaya götürdüğünü açıkladı. Astronotun yanına aldığı diğer şeyler arasında aile fotoğrafları ve Türk Hava Kuvvetlerinde görev yaptığı ilk filosunun peçlerinin yer aldığını duyurdu. Gezeravcı ayrıca, Türk Bayrağını işaret ederek "Ve bayrağım beni buraya getirdi." ifadelerini kullandı.

Gezeravcı, yanında götürdüğü eşyaları açıkladı

"Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve bayrağım beni buraya getirdi."

Gezeravcı, katıldığı yayında ayrıca uçma hissiyle ilgili soruya da cevap verdi ve "İnanılmaz. Kanatlara ihtiyaç duymadan ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, bütün boyutlardaki tüm alanı kullanabilmek ve dördüncü boyutun da farkında olmak inanılmaz. Normalde bilirsiniz boyutta uçuyorduk şimdi oryantasyon platformumuz olarak zemini alıyorduk, etrafımızdaki tüm yerleri ve zemini platform olarak kullanıyorduk. Bu yüzden Dragon'dan başlayarak komutanımızın Dragon'un içindeki şeyleri almamız için bizi serbest bıraktığı ilk andan itibaren inanılmaz bir duyguydu. İlk saniyeden itibaren inanılmaz bir duyguydu." ifadelerini kullandı.