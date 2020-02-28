Dün gece Suriye'den gelen acı haber, tüm vatandaşlarımızın yüreğini dağladı. Yaşanan olay, bu akşam düzenlenmesi planlanan 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ni de iptal ettirdi.

Türkiye dün gece, tarihinin en hain saldırılarından bir tanesiyle karşı karşıya kaldı. Bir anda tüm dünyanın gündemine oturan olay, Güney sınırımızın olduğu Suriye'de gerçekleşti. Suriye rejimi tarafından bölgedeki askerlerimize karşı düzenlenen hava saldırısında ne yazık ki 33 mehmetçiğimiz şehit oldu.

Ülkemizdeki, televizyon sektörü için önemli etkinliklerden bir tanesi olan "Pantene Altın Kelebek Ödülleri", bugün akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne gerçekleştirilecekti. Ancak Suriye'den gelen acı haberler, etkinliğin iptal edilmesine neden oldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda "46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, İdlib’de yaşanan hain saldırı nedeniyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Vatanımızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi. Bizler de Webtekno ekibi olarak bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, vatan sağ olsun diyoruz.