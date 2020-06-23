Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarda, bir sonraki Oscar Ödül töreninin önümüzdeki yılın nisan ayında düzenleneceği açıklanmıştı. Son açıklamalar, sinema sektörünün önemli etkinliklerinden Altın Küre'nin de koronavirüse yenik düştüğünü ortaya koyuyor.

Her yıl ocak ayının başında düzenlenen Altın Küre Ödülleri etkinliği, sektörün en iyilerinin belirlenmesi konusunda önemli bir rol oynuyor. Son yapılan açıklamalar, Altın Küre 2021'in de tıpkı diğer sinema ödülleri gibi ertelendiğini bildiriyor.

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen Altın Küre, 1944 yılından beri sinemaseverlerin yakın takibinde. Sinemaseverler, yapılan açıklamalarla Altın Küre'nin iptal edilmediğine sevinseler de bir sonraki Altın Küre etkinliği, biraz daha geç bir tarihte gerçekleştirilecek.

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından yapılan açıklamalara göre Altın Küre 2021, ocak ayının başında değil, şubat ayının sonunda düzenlenecek. Etkinliğin 28 Şubat tarihinde düzenleneceğini açıklayan yetkililer, önümüzdeki haftalarda detaylı bir rehber hazırlayacaklarını ve Altın Küre 2021 etkinliği ile ilgili daha fazla bilgi vereceklerini ifade ediyor.

2020 yılında hayatımızı derinden etkileyen koronavirüs salgını, görünüşe göre 2021 yılında da etkilemeye devam edecek. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde sinema sektörünün en önemli etkinliği olarak kabul edilen Oscar Ödülleri ile ilgili de bir açıklama yapılmış ve bu etkinliğin de yine koronavirüs nedeniyle 25 Nisan'a ertelendiği açıklanmıştı.