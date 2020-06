Oscar Ödül Törenleri, Koronavirüs Salgını Nedeniyle Ertelendi

Dünyada hâlâ artış gösteren koronavirüs ve salgın için alınan önemler birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu yıl düzenlenecek olan Oscar ödül törenleri de koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler doğrultusunda 2021 yılına ertelendi.

Koronavirüs salgının hâlâ etkisini yoğun bir şekilde sürdürdüğü bugünlerde salgınla ilgili kapsamlı önlemler alınmaya devam ediliyor. Salgının birçok filmin çıkış tarihinin ertelemesine sebep olduğu bu yıl, Oscar ödül törenleri de bu önlemlerden nasibini almış oldu. Bu sabah ABD'de, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından Oscar ödül törenleriyle ilgili bir karara varmak için toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantının ardından beklenen karar geldi ve normalde 2021 yılının şubat ayında yapılacak olan 2021 Akademi Ödülleri etkinliği ertelendi. Bu bağlamda 93. Oscar Ödülleri Töreni 2021 yılının nisan ayında yapılacak.

Çıkan yeni erteleme kararı doğrultusunda Oscar ödülleri için aday gösterme aralığı da uzatıldı. Normalde 31 Aralık 2020 tarihinde son aday gösterimlerini kabul edecek olan akademi, bu tarihi 1 Ocak 2021 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında uzattı. Herkesin merakla beklediği En İyi Film ve En İyi Orijinal Film Müziği dallarındaysa son aday gösterim tarihi 15 Şubat 2021 olarak belirlendi.

2021 Oscar Ödül Törenleri'nin yeni oylama tarihleri şu şekilde olacak:

İlk ön eleme oylaması: 1-5 Şubat 2021 arasında

1-5 Şubat 2021 arasında Aday gösterilen filmlerin listelenmesi: 9 Şubat 2021 tarihinde

9 Şubat 2021 tarihinde Ön elemeyi geçen adayların oylanması: 5-10 Mart 2021 arasında

5-10 Mart 2021 arasında Final oylaması: 15-20 2021 Nisan arasında

15-20 2021 Nisan arasında Museum Gala: 17 Nisan 2021 tarihinde

17 Nisan 2021 tarihinde 93. Oscar Ödül Töreni: 25 Nisan 2021 tarihinde

25 Nisan 2021 tarihinde Müzenin halka açılışı: 30 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Normal olarak 20 Haziran 2020 tarihinde Beverly Hills'te gerçekleşecek olan Oscar'ın 'The Academy’s Scientific and Technical Awards' töreniyse şu an için bilinmeyen bir tarihe ertelenmiş durumda. 25 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Oscar töreni Hollywood'da bulunan Dolby Theatre'da yapılacak ve ödül töreni ABC tarafından dünya çapında 225 ülke ve bölgede canlı olarak yayınlanacak.